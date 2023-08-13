'Удары могут повториться': оккупанты прибегли к новой тактике в Черном море

Российская оккупационная армия боится повторения ударов по кораблям Черноморского флота. С связи с этим судна страны-агрессора стараются находиться в водах вблизи Новороссийска.

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Кроме того, оккупанты используют гражданские корабли в качестве заграждения. Об этом в эфире "24 канала" рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты перестали чувствовать себя безопасно в Черном море. Свои корабли захватчики стараются держать вблизи Новороссийска.

Примечательно, что россияне прибегли к новой тактике в Черном море после ударов морских дронов по танкеру SIG и десантному кораблю "Оленегорский горняк".

"Скрываются пока за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район досмотра судов, где собирают гражданские судна. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак", – рассказала Гуменюк.

В то же время спикер ОК "Юг" подчеркнула, что российские захватчики понимают, что подобные атаки морскими дронами непременно повторятся.

Напомним, морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива ночью 5 августа. Позже российские СМИ опубликовали фото поврежденного танкера SIG. Он получил пробоину в районе машинного отделения. Экипаж остается на корабле, поскольку угрозы затопления якобы нет.

Ранее сообщалось, что атака на крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск – дело рук Службы безопасности и Военно-Морских сил Украины. Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

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