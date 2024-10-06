В воскресенье, 6 октября, стало известно, что Украина получила первые нидерландские истребители F-16. Остальные из 24 самолетов появятся в ближайшие месяцы.

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Об этом говорится в сообщении министра обороны Нидерландов. Он отметил, что это "необходимо срочно".

"Я впервые могу официально объявить, что первые нидерландские F-16 поставлены в Украину. Это срочно нужно. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги", – написал министр.

Также во время своего внезапного визита в Украину Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что его страна инвестирует 400 миллионов евро (440 миллионов долларов) в разработку передовых беспилотников вместе с Украиной.

"Война, конечно, усиливается с каждым днем, и Украина создает больше бригад, которые все нуждаются в поддержке, нуждаются в военном оборудовании. Нам нужен этот постоянный поток поддержки", – сказал Брекельманс журналистам в Киеве.

По его словам, план действий беспилотников объединит инновации Украины и голландские знания для усовершенствования используемых на поле боя технологий.

"Мы сосредоточимся на разных типах беспилотников, то есть как на беспилотниках наблюдения, так и на оборонных, а также на ударных, потому что мы видим, что Украине нужны наступательные беспилотники для нацеливания на военные объекты", – отметил Брекельманс.

Около половины инвестиций будут направлены в Нидерланды, а остальные распределят между Украиной и другими странами, добавил он. По словам министра обороны, если разработанные беспилотники будут успешными, будет доступно большее финансирование для расширения производства.

Следует отметить, что Нидерланды пообещали выделить 10 миллиардов евро на военную поддержку Украине с начала российского вторжения и в настоящее время потратили около 4 миллиардов евро.

Напомним, что в воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину и посетил Харьков. Там он собственными глазами увидел разрушение города.

Ранее министр обороны Нидерландов заявил, что у страны много знаний и технологий в сфере использования и производства беспилотных летальных аппаратов. БПЛА сейчас очень важны на поле боя, поэтому Амстердам готов поделиться с Киевом опытом в этой сфере.

Кроме того, Брекельманс призвал союзников быть готовыми к тому, что Киев нуждается в долгосрочной поддержке. Министр считает, что полномасштабная война в Украине не завершится ни в 2024 году, ни в 2025 году. Поэтому военную помощь нужно будет оказывать Киеву еще долго.

Недавно глава ведомства также объявил о передаче Украине трех пусковых установок для ПВО Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Нидерландам не удается собрать для Украины обещанную систему противовоздушной обороны Patriot, дополнительные компоненты которой должны были пожертвовать страны-партнеры. Причина в том, что одно неназванное государство не выполнило свои обязанности.

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