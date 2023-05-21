Украинские защитники неба уничтожили четыре БПЛА 'Shahed-136/131' на Востоке

Вечером 20 мая российские оккупанты атаковали восток Украины ударными БПЛА "Shahed-136/131". Военные в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожили все четыре вражеских дрона.

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Об этом утром 21 мая отчитались в Telegram Воздушных сил. Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вражескими дронами была атакована именно Днепропетровщина, однако количество БПЛА не указал.

"Блестящая работа!" – прокомментировал он успехи защитников украинского неба.

Напомним: ночью 20 мая защитники Украины отбили одиннадцатую с начала мая массированную воздушную атаку России. На этот раз они обезвредили 18 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

Все вражеские "Шахеды" были уничтожены на подлете в столицу, где падение обломков повлекло некоторые повреждения. Отмечается, что в полночь субботы российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 Shahed-136/131, которые направили на Киевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с генералом Марком Милли. В ходе разговора были подробно обсуждены текущие события на фронте, также Залужный поблагодарил партнера за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу;

– Силы обороны Украины "приземлили" с помощью ЗРК Patriot российский истребитель. Он собирался запустить ракеты по украинским целям.

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