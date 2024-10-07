Украинский дрон догнал и уничтожил российский "Ланцет": момент показали на видео

Украинские военные продолжают охоту за ценной техникой противника. В этот раз дрон "Дикий шершень" догнал и уничтожил российский дальнобойный "Ланцет".

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Эффектное видео атаки БПЛА было опубликовано в соцсети Telegram. Отмечается, что воины ЦСО А Службы безопасности Украины в рамках программы "Небесный русорез" дроном-камикадзе сбили дрон-камикадзе "Изделие-51".

Как сообщили также военные, дрон летел атаковать наших людей. Впрочем, на каком направлении происходило уничтожение вражеского БПЛА, неизвестно.

Справка

БПЛА " Ланцет " (ZALA Lancet) – это российский боражирующий боеприпас разработки компании Zala Aero Group, который может также использоваться для разведывательных задач. Впервые представлен в июне 2019 года на выставке "Армия-2019" в Москве.

Максимальная скорость дрона-камикадзе последней модификации "Ланцет-3" составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. При этом беспилотник имеет максимальную дальность полета в 40-50 км в зависимости от субверсии и может находиться в воздухе почти час. Максимальная взлетная масса составляет около 12 кг, из которых боевая часть составляет до 5 кг. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и боевыми кумулятивными частями.

"Ланцет" имеет несколько типов наведения (оптико-электронное наведение, а также блок телевизионного наведения), что позволяет управлять боеприпасом на конечном этапе полета. Также беспилотник оборудован интеллектуальными, навигационными и коммуникационными модулями.

Да, беспилотники "Ланцет" руководствуются пилотом в режиме реального времени. Это отличает их от иранских беспилотников Shahed-136, которые Россия также активно использовала для поражения украинских целей, поскольку "Шахед" летит в заранее запрограммированное место назначения и не может быть пилотирован во время полета.

Особенностью этого БПЛА является то, что его модули наведения переменные и могут изменяться под задачи. Доступный спектр датчиков достаточно широк: камеры в инфракрасном и видимом диапазоне, наведение на лазерный целеуказатель, датчик поиска ассистирующих целей газоанализатором и радиометром.

Также российские пропагандисты утверждают, что с помощью нейросети 10-12 дронов "Ланцет" можно объединить в рой, чтобы атаковать одновременно большие группы целей. Однако подтверждения применения такой тактики на практике пока нет.

Кроме этого, производитель предлагает опцию так называемого воздушного минирования от вражеских БПЛА. В теории это выглядит так: группа "Ланцетов" встречает ударный БПЛА врага в каком-то секторе и либо атакует его, либо подставляется под удар, уничтожая вражеский беспилотник в воздухе. Правда, о практическом применении этой опции пока ничего неизвестно.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки Силы обороны Украины на фронте обезвредили около 1160 военнослужащих российской оккупационной армии. Также уничтожены 282 единицы ее военной техники и вооружения. Всего ориентировочные потери РФ в живой силе составили 661630 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение двух недель боев (с 23 сентября по 6 октября) ВСУ уничтожили по меньшей мере 13 штабов или командных пунктов российских войск. Кроме того, украинские воины атаковали несколько вражеских складов БК и горюче-смазочных материалов.

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