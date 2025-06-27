Умеров рассказал, сколько солдат КНДР уже привлечено Россией к войне против Украины и о чем это свидетельствует

Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 000 военнослужащих из элитного контингента войск. Россия использовала их в боях на территории Курской области, и эти подразделения уже понесли существенные потери.

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Речь идет о солдатах, которые были специально отобраны по физическим, психологическим и другим критериям – примерно из 50-тысячного "личного резерва" режима Ким Чен Ына. Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами 27 июня, передает корреспондент OBOZ.UA.

Ссылаясь на имеющуюся развединформацию, глава Минобороны отметил, что северокорейский диктатор рассматривал возможность передать России дополнительный контингент. Однако это поставило бы под угрозу его собственную безопасность, ведь речь идет об истощении стратегического резерва войск.

"После подписания межгосударственных договоров Россия пытается использовать КНДР в собственных целях. Речь идет о так называемых "военных гарантиях" между государствами, которые предусматривают взаимную помощь в случае войны. Но на практике КНДР тратит свой ресурс, а РФ не демонстрирует зеркальных обязательств. Это вызывает беспокойство у самой Северной Кореи", – пояснил Умеров.

Он заверил, что Министерство обороны Украины вместе с партнерами имеет подробную информацию о движении и применении северокорейских подразделений и продолжает анализ угроз. По его словам, в дальнейшем применение Россией северокорейского контингента в войне будет свидетельствовать о недостатке мобилизационного ресурса в самой стране-агрессоре.

Сейчас речь идет уже о четвертой волне ротации. По данным украинской разведки, Россия потеряла несколько волн переданного их так называемого элитного резерва армии КНДР, что подтверждает высокие потери и ограниченные возможности Кремля по формированию новых боеспособных сил.

"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответственно", – заявил Умеров.

Напомним, что украинская разведка осенью 2024 года сообщала о намерении России привлечь войска КНДР к войне. В начале ноября уже в США подтвердили, что на территории Курской области РФ находятся около 10 тыс. северокорейских военных, которые "могут вступить в бой в ближайшие дни". После многочисленных доказательств участия солдат КНДР в операциях против ВСУ на Курщине сами Россия и Северная Корея подтвердили это лишь в мае 2025 года, когда заявили о якобы "освобождении" региона.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны объяснили, что будет означать развертывание Россией солдат КНДР на фронте в Украине. По их мнению, речь пойдет о вероятности для российских сил улучшить способность поддерживать свои одновременные наступательные операции на нескольких направлениях.

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