В Харькове выросло количество раненых от ударов врага по центру города: среди них есть дети

В Харькове в результате ракетного российского обстрела 30 декабря пострадали 28 человек. Все они – гражданские.

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О том, что количество потерпевших увеличилось, сообщил в Facebook начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко. Пост опубликован около 8:10 воскресенья, 31 декабря. Ранее было известно о 26 раненых.

Представитель полиции сообщил, что в центр города прилетело две ракеты "Искандер М", в Индустриальный район – три ракеты С300.

"Ранены 28 человек, в том числе двое детей. Все гражданские. В домах возникли пожары. Повреждены многоэтажки, магазины, гостиница, кафе, офисные помещения, автомобили", – рассказал Тимошко.

Минимум один из потерпевших – иностранец (гражданин Великобритании). У него осколочные ранения грудной клетки.

Тимошко отметил, что к работам в ночь на 31 декабря (после ракетной атаки, а позже – обстрела дронами-камикадзе Shahed) было привлечено около 500 правоохранителей.

"Полиция взяла под охрану помещения, в которых были выбиты окна и двери – более 50 объектов", – сообщил он.

Руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков подтверждал, что повреждения получил Kharkiv Palace. Он частично разрушен. Предварительно, вражеская ракета попала в 12-й этаж здания.

Добавим: ранее мэр Игорь Терехов заявлял, что в ночь на воскресенье в городе зафиксировали четыре попадания Shahed, которые повредили гражданские объекты: дома, офисы и кафе.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 30 декабря декабря противник уже традиционно запустил дроны-камикадзе по нашей стране. Вооруженные силы Украины заявили, что сбили 21 вражеский Shahed-136/131 – меньше половины от общего количества. Всего над Украиной было зафиксировано 49 БПЛА.

– На утро (7:00) 31 декабря ВС РФ завели все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования. При этом враг продолжает держать на боевом дежурстве два корабля, снаряженных крылатыми ракетами "Калибр", в акватории Средиземного моря.

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