В Харьковской области комбайн взорвался на противотанковой мине: водитель получил ранения. Фото

В среду, 13 августа, в Харьковской области на противотанковой мине подорвался комбайн. К счастью, комбайнер остался жив.

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Об этом сообщила прессслужба ГСЧС. Отмечается, что комбайн взорвался на вражеской противотанковой мине.

Событие произошло во время полевых работ возле села Благодатное Изюмского района. По предварительной информации, комбайнер отделался легкими ранениями.

Спасатели еще раз предупреждают, что на деоккупированных территориях сохраняется высокая минная опасность.

"Призываем граждан не двигаться по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. В случае их обнаружения немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что оккупационные вооруженные силы России при отступлении с деоккупированных территорий минируют все – даже детские игрушки, а также используют взрывчатку для скрытого подложения под тела погибших мирных жителей.

Об этих жестоких действиях оккупантов стало известно после операции по разминированию территории Киевской области. Только за один день работы в Киевской области полицейские могли обнаружить и обезвредить более двух тысяч боеприпасов.

По словам специалистов, сложнее всего с разминированием на Харьковщине – это дистанционное минирование кассетными боеприпасами кладбищ, пастбищ и сельскохозяйственных угодий, поскольку такие боеприпасы небольшие и их почти не видно. Поэтому работа требует большей концентрации, времени и усилий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине на сегодняшний день заминировано около 200 тыс. кв. км территорий. Для их разминирования необходимы десятилетия. Кроме того, в результате подрыва Каховской дамбы пять областей фактически остались без питьевой воды и страдают от засухи.

The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной в мире". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс продлится 757 лет. Длительных, дорогостоящих и опасных операций требует около 30% территорий страны.

Украина получит от партнеров 244 млн долларов на нужды гуманитарного разминирования. Кроме того, будут переданы соответствующие машины и оборудование.

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