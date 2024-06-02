В Херсонской области произошел 'прилет' по месту базирования окупантов: возник сильный пожар. Фото

На временно оккупированную часть Херсонской области в ночь на воскресенье, 2 июня, посетила "бавовна". "Прилет" произошел по месту базирования российских захватчиков.

В результате возник сильный пожар. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

В частности, "бавовна" посетила село Малокаховку. Местные жители сообщают о дальнейшей детонации на позициях оккупантов.

"Малокаховка. Прилет по базированию оккупантов. Сообщают о детонации и сильном пожаре", – говорится в сообщении.

Других подробностей пока нет.

Напомним, украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра у села Крынки в Херсонской области. Наши защитники регулярно наносят урон российским оккупационным войскам.

Стоит отметить, что поселок Крынки на левобережье Днепра (Херсонская область) практически перестал существовать как населенный пункт. Однако воины морской пехоты Вооруженных сил Украины продолжают удерживать там позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 апреля силам обороны Украины удалось отбить у врага остров Нестрига на Херсонщине. Он расположен на реке Днепр юго-западнее Херсона, между населенными пунктами Огромное и временно оккупированной Старой Збурьевкой.

6 мая российские оккупационные войска снова пытались захватить остров Нестрига. Однако украинские защитники не дали им это сделать. Еще одну попытку оккупанты предприняли 30 мая.

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