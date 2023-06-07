В ISW объяснили, почему РФ попыталась обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС и как теракт 'ударил' по войскам Путина

После подрыва Каховской ГЭС в ночь на 6 июня Россия попыталась обвинить Украину в этом ужасающем преступлении. При этом в Кремле эти попытки сопроводили странным объяснением: мол, подрыв дамбы связан с тем, что украинские военные якобы "не достигают своих целей" в широкомасштабных наступательных операциях, которые Украина пока еще не проводила.

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Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они также отмечают, что подрыв плотины Каховской ГЭС мог нанести удар также по силах ВС РФ на левобережье Херсонщины, которые были застигнуты врасплох после того, как туда хлынула огромная масса воды.

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС, спровоцировав масштабную техногенную и экологическую катастрофу. Аналитики ISW заявляют, что пока "не могут дать окончательной оценки относительно ответственности за инцидент 6 июня". Однако они считают, что "баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что россияне преднамеренно повредили плотину".

При этом Россия на самом высоком уровне взялась обвинять в разрушении Каховской ГЭС Украину. При этом Кремль пытается объединить эти обвинения с продолжающимися попытками сформировать мнение о том, что украинские войска несут поражение за поражением на поле боя, а контрнаступление, которого со страхом ожидают российские оккупанты, якобы уже стало неудачным.

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские силы совершили диверсионный акт на плотине Каховской ГЭС, потому что "украинские вооруженные силы не достигают своих целей" в широкомасштабных наступательных операциях. Это объяснение маловероятно, поскольку украинские силы еще не проводили широкомасштабных наступательных операций", – отметили аналитики.

Не отставал от Пескова и министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его версии, Украина якобы взорвала дамбу, чтобы помешать российским оккупантам перебраться на правый берег Херсонщины. И чтобы можно было забрать из деоккупированной части региона войска "для поддержки "провалившихся" наступательных операций в других местах".

"Это объяснение также неправдоподобно, поскольку ограниченные российские силы на восточном (левом) берегу реки не представляют существенной угрозы для западного (правого) берега, для защиты от которой потребовались бы обширные украинские силы. Российские официальные лица, похоже, все чаще пытаются сразу охарактеризовать украинские наступательные действия как неудачные и, вероятно, решили использовать свои обвинения в адрес Украины в отношении плотины Каховской ГЭС для подкрепления этих информационных усилий", – приходят к выводу аналитики ISW.

Они добавляют, что российские источники ранее пытались изобразить украинские контрнаступательные действия как немедленные неудачи – и сейчас они пытаются сделать то же самое и с "большим украинским контрнаступлением", которое, по версии РФ, уже началось.

Однако пока в России обвиняют Украину в подрыве своей же ГЭС и заявляют о якобы понесенных украинской армией ошеломительных потерях в ходе "провального контрнаступления", теракт на плотине Каховской гидроэлектростанции мог ударить и по российской армии, которая располагалась на левом, более низком берегу Днепра

"Украинские официальные лица признали, что российские формирования и позиции на восточном берегу могли быть застигнуты врасплох и им угрожало затопление из-за рельефа местности, некоторые украинские официальные лица предположили, что это было результатом хаотичного обращения с преднамеренным взрывом плотину российскими войсками", – пишет ISW.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

Глава государства назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Согласно данным ООН, к вечеру 6 июня свои дома потеряли 16 тысяч человек.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. После теракта уровень воды в водохранилище начал стремительно снижаться.

Между тем в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС, и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается охота. Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.

Российские пропагандисты тем временем несколько раз переобувались, комментируя подрыв Каховской ГЭС. Сначала они уверяли, что на объекте ничего не случилось, радовались тому, что украинские военные после прибытия воды вследствие теракта вынуждены были оставить плацдарм для дальнейшего освобождения Херсонщины, а когда масштабы катастрофы стали очевидными – принялись генерировать разнообразные фейки и обвинять во всем Украину.

Однако мир уловкам пропагандистов и террористов не поверил: западные лидеры один за другим называют именно Россию ответственной за ужасающий теракт и отмечают, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою же ГЭС и устраивать катастрофу, соразмерную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".

В тот же день на заседании Совбеза ООН обсудили подрыв Каховской ГЭС. И пока большинство членов этого органа осудили Россию за ужасающий теракт, представитель РФВасилий Небензя выдал, что Украина якобы подорвала ГЭС для того, чтобы иметь преимущество в контрнаступлении и нанести больше гуманитарных последствий для населения.