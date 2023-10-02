В Киеве и ряде областей воздушная тревога: военные предупредили о ракетной опасности

В северных областях Украины утром в понедельник, 2 октября, объявили воздушную тревогу. Украинские военные предупредили жителей регионов о ракетной опасности.

Тревога начала распространяться в 4:00. В Воздушных силах ВСУ призвали украинцев находиться в укрытиях.

Воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, а также в Запорожской областях.

В мониторинговом канале monitor отметили, что предварительно российскими оккупантами были произведены запуски крылатых ракет с северо-восточного направления. Вероятно типа "Искандер-К".

Отметим, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат накануне сказал, что армия РФ постоянно применяет новую тактику обстрела Украины ударными дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг пытается обмануть средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 1 октября российская террористическая армия атаковала Кривой Рог ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В результате теракта произошло разрушение гражданской инфраструктуры.

– Также оккупанты совершили массированную атаку ударными беспилотниками в Черкасской области. Под поражение попал город Умань, где зафиксировано попадание по промышленной инфраструктуре.

– Кроме того, захватчики ночью атаковали Одесщину по меньшей мере из трех направлений. Предварительно в регионе обошлось без попаданий.

– Российские оккупанты 1 октября сбросили с дрона взрывчатку на жилые дома в Херсоне, вспыхнул пожар. Из огня удалось спасти четырех человек.