В оккупированном Севастополе ночью слышали звуки взрывов: после этого начались проблемы со светом

Ночью 2 апреля жители временно оккупированного Севастополя слышали звуки взрывов. После них часть города была обесточена.

Впоследствии в местных пабликах начала распространяться информация об аварии на подстанции, которая якобы и стала причиной отключения электричества. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Ночью часть жителей Севастополя осталась без света, перед этим были слышны "хлопки", сообщают местные паблики. Обесточенным оказался часть Гагаринского района. Причиной отключения света называют аварию на подстанции. Между тем, перед отключением в районе улицы Вакуленчука были слышны громкие "хлопки", сообщают паблики", – пишет издание.

Судя по постам в севастопольских Telegram-каналах, упомянутые "хлопки" произошли около 02:30 ночи. Севастопольцы также обсуждают, что "аварию на подстанции" якобы намерялись устранить до 7 часов утра по московскому времени.

При этом официально оккупационные власти об аварии ничего не сообщали.

Напомним, 23 марта стало известно, что украинские самолеты атаковали объекты РФ в Севастополе, вследствие атаки были прямые попадания. По данным OSINTtechnical, там три ракеты Storm Shadow попали в главный узел связи ЧФ РФ.

Чуть позже в сети появились спутниковые фото, сделанные после удара по узлу связи.

Кроме того, в результате удара по оккупированному Севастополю могли быть повреждены три корабля Черноморского флота РФ, а в РФ заявили о 30 ликвидированных оккупантах и трех подбитых самолетах.