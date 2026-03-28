В результате обстрела на Сумщине погибла 20-летняя девушка: ее 6-летняя сестра ранена

В субботу, 28 марта, армия России атаковала Знобь-Новгородскую общину Сумской области. В результате атаки есть жертвы, среди пострадавших ребенок.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. В результате атаки погибла 20-летняя девушка, ее младшая сестра ранена.

"К сожалению, в результате атаки погибла 20-летняя девушка. Ее 6-летняя сестра получила ранения. Состояние ребенка уточняется. Все обстоятельства устанавливаются", — заявил чиновник.

Российские обстрелы 28 марта

Российские оккупанты в субботу, 28 марта, в очередной раз не прекращают террор гражданских в прифронтовых населенных пунктах. В частности, из-за атаки вражеского беспилотника в Херсонской области погиб мужчина.

В свою очередь, как заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, в области российские войска ударили дроном по частному дому. Погиб пожилой владелец дома, также под вражескими ударами оказались зернохранилище, объект связи и энергетическая инфраструктура, без света остался ряд населенных пунктов.

Также накануне Россия атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге. Повреждения получил и жилой сектор города. Утром же по городу россияне ударили второй раз: повреждено предприятие, погиб человек, еще один горожанин получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Одесса была под массированной атакой "Шахедов". Зафиксировано попадание в роддом и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 9-летний мальчик. По состоянию на 9 часов утра было известно уже о двух погибших: тело мужчины нашли под завалами, женщина умерла в больнице от тяжелых травм.

