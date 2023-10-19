В Севастополе слышали громкие звуки: учений оккупанты не анонсировали

Во временно оккупированном Крыму вторые сутки подряд раздаются взрывы, происхождение которых местные "власти" никак не объясняют или прикрываются "работой ПВО". На очередные "хлопки" утром 19 октября пожаловались жители Севастополя.

Отмечается, что громкие звуки были слышны в центре города. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" в Telegram-канале.

По словам очевидцев, шумно в Севастополе было около 06:56 четверга. Звуки якобы походили на пуски с реактивных бомбометов.

Примечательно, что оккупационные "власти" на фоне взрывов на полуострове несколько дней назад сообщали, что в Крыму продолжаются учения Черноморского флота, во время которых "военные тренируются применять реактивные бомбометы". Но подтверждено, что "бавовна" в ряде уголков полуострова была связана, среди прочего, с поражением украинскими морскими дронами нескольких российских судов.

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Утром в среду, 18 октября, крымчане жаловались на взрывы в пределах Евпаторийского мыса и Севастополя. Под вечер в Севастополе снова было громко, а в небо над городом поднялся густой дым. Однако ни на 18-е, ни на 19 октября назначенные РФ "власти" города не анонсировали никаких "бомбометных" учений.

Отметим, что реактивные морские бомбометы предназначены для уничтожения подлодок и атакующих торпед.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликован свежий спутниковый снимок заграждений на входе в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму. На фото видно, что защитный барьер, который обустроили там россияне, уже прорван.

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