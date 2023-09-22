В центральных областях Украины воздушная тревога: есть угроза обстрела крылатыми ракетами

Вечером 22 сентября власти Украины объявили воздушную тревогу в центральных регионах страны. Граждан предупредили о ракетной опасности.

Об этом говорится в Telegram Воздушных сил. Украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, к вечеру 21 сентября оккупанты атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". В результате очередного террористического акта поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. На месте прилета начался пожар, также известно о разрушении домов и повреждении автомобилей.

А уже к утру 22 сентября кремлевские террористы накрыли огнем Херсон. Вражеские снаряды в который раз попали в жилые дома – в одном погиб молодой человек, еще один человек получил ранения.

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Тем временем в Черкассах завершили поисково-спасательные работы на месте попадания сбитой российской ракеты в гостиницу, которое произошло 21 сентября во время массированной атаки оккупантов на украинские города. В результате атаки оккупантов пострадали 11 человек и 13 человек были эвакуированы. Из-под завалов удалось спасти одного человека, еще 117 людям оказали психологическую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 21 сентября оккупанты ударили по Курахово на Донетчине. В результате очередной атаки ранения получили 16 гражданских лиц.

– В ночь на 21 сентября российские террористы устроили очередную массированную атаку ракетами на Украину. Защитники нашего неба сбили 36 из 43 вражеских целей.

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