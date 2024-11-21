В Украине масштабная тревога: запускала ли Россия снова межконтинентальную баллистическую ракету

Днем 21 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Страна-террорист Россия могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету.

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Украинцев призвали не игнорировать тревогу и пройти в укрытия. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", – сообщили в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщили о якобы наличии цели и спуске боевых блоков на один из областных центров. Однако официальных сообщений от военных или представителей местной власти не поступало.

Стоит отметить, что утром 21 ноября российские террористы нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. Под вражеской атакой оказался город Днепр.

Какую именно ракету применили для удара российские террористы и какими характеристиками обладает МБР, читайте в материале OBOZ.UA.

Напомним, страна-агрессор Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла удар по Днепру. Там повреждено промышленное предприятие, также в городе возникли два пожара.

Ранее сообщалось, что вследствие обстрела небо над Днепром осветило зарево. На видео во время удара зафиксировано около 5 взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября несколько посольств в Киеве заявили о приостановке работы в связи с, вероятно, "массированной ракетной атакой" в течение дня. Вслед за этим в сети начали нагнетать информацию о подготовке РФ к удару с применением разных типов ракет и беспилотников.