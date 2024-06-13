В Украине уточнили нормы о необходимости прохождения ВЛК: кого не будут направлять на медосмотр

Кабинет министров Украины уточнил некоторые нормы о необходимости прохождения ВЛК. Так, были внесены изменения в Порядок организации и ведения военного учета (постановление №1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№560).

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Эти изменения были утверждены постановлением от 7 июня 2024 № 675. Согласно этому документу, украинцы, находящиеся за границей более трех месяцев, теперь могут стать на военный учет дистанционно.

Кроме того, "процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием и отсрочкой… не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра".

Также в документе указано, что лица до 25 лет не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

"Во время военного положения направления призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", – сообщается в постановлении.

В то же время, украинцы, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев, теперь могут стать на военный учет дистанционно через зарубежные дипломатические учреждения Украины. Это значит, что им не нужно лично появляться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) в Украине.

Для подачи заявления необходимо либо лично прийти с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, который после принятия заявления возвращается человеку, либо отправить заявку по почте вместе с копией первой страницы паспорта.

Отметим, что новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года, согласно которому все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, они могут быть привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что гражданина Украины, подавшего документы для рассмотрения комиссией при ТЦК права на отсрочку, не могут мобилизовать в ряды Сил обороны. Документы будут рассматриваться не менее семи дней.

Как сообщал OBOZ.UA, после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют несколько иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

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