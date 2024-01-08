В Воздушных силах объяснили, почему российским ракетам удалось долететь до запада Украины

Российские ракеты время от времени долетают до западных регионов нашего государства. Это происходит потому, что системами противовоздушной обороны закрыть всю территорию Украины невозможно.

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К тому же захватчики на основе разведданных выстраивают маршруты для ракет и ударных беспилотников так, чтобы прокладывать их через районы, где ПВО сложнее перехватывать воздушные средства поражения врага. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"И ракеты, и дроны всегда пролетают. Мы сообщаем в каждый регион по мере пролета ракет. Летят они по тем маршрутам, которые они себе просчитывают, где они имеют разведданные, где их труднее перехватывать нашей ПВО, в том числе и истребителями, и мобильными огневыми группами" , – подчеркнул он.

Усложняет задачу сил ПВО и тот факт, что крылатые ракеты и дроны летят довольно низко: это сделано именно для преодоления системы противовоздушной обороны.

"Не можем мы всю территорию Украины полностью закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, поэтому локально защищаем города, объекты, направления. Поэтому ракеты врага и "Шахеды" часто долетают в западные области, меняют маршрут, их сбивают соответственно на подлете к потенциальным целям. Не все ракеты вражеские ракеты достигают своей цели, есть разные варианты – могут упасть в поле, может быть подрыв в воздухе", – резюмировал Игнат.

Напомним, утром 8 января Россия устроила новую атаку на Украину, запустив ракеты из Ту-95МС и "Кинжалы".

Первые взрывы прогремели на Днепропетровщине, затем на Хмельнитчине и Запорожье, а также на Харьковщине. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Так, в Хмельницкой области под прицелом были объекты инфраструктуры: вспыхнул пожар, к 11:00 было известно о двух погибших.

В Новомосковске на Днепропетровщине пострадали почти 30 человек, среди них дети от 4 до 17 лет.

В Кривом Роге повреждены ТЦ и десятки домов, ранения получил мужчина. Также захватчики атаковали Криворожский район, убив там женщину. В облцентре и Криворожском районе пострадали всего четыре человека.

В Запорожье есть попадание в жилые районы: по состоянию на 09:30 утра сообщалось о четырех раненых.

А на Харьковщине оккупанты нанесли удары по Харькову и Змиеву. Целились по промышленным объектам, но уже традиционно попали в дома. В Харькове обошлось без пострадавших, а в Змиеве спасатели ищут под завалами людей. К 11:00 было известно об одной жертве России в этом населенном пункте.

Всего во время атаки 8 января захватчики направили на наше государство 59 средств воздушного поражения, в частности, "Шахеды", крылатые ракеты разного типа и аэробаллистические "Кинжалы".

Силы ПВО сбили все 8 вражеских дронов и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Часть российских ракет не долетела до целей.