В ВСУ назвали два фактора, которые поломали планы РФ на севере Украины

Российские войска продолжают давить на Украину с севера. Оперативных прорывов и ощутимых результатов это врагу не приносит – благодаря двум ключевым факторам.

Одним из них является нарушение работы спутниковой связи Starlink, на который, как выяснилось, оккупанты очень полагались. Об этом заявили в Группировке Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Что известно

Согласно сообщению, на Купянском направлении россияне действуют изолированными малыми группами. Сосредоточены они даже не на развитии наступления, а на удержании позиций и выживании.

Вблизи Волчанска и на других пограничных участках россияне осуществляют попытки продвигаться – без надлежащего системного управления.

Эффективность российских штурмов здесь заметно снизилась. И на то есть две ключевые причины, считают украинские военные.

"Отключение Starlink и сложные погодные условия фактически парализовали ключевую тактику врага — малые штурмовые группы под прикрытием БпЛА. Альтернативы нет", – указано в сообщении.

Российские войска пока не могут полноценно заменить эту систему связи. Поэтому сталкиваются с потерей координации и управляемости на тактическом уровне. И это может иметь последствия для дальнейшей динамики боевых действий на северном направлении.

Как писал OBOZ.UA, со 2 февраля в Украине запустили "белый список" Starlink. Терминалы будут работать только после регистрации в этом списке. Остальные – отключены.

Это было сделано в рамках сотрудничества Минобороны Украины и компании SpaceX из-за использования оккупантами терминалов в дронах-камикадзе для ударов по гражданским украинцам.

Блокировка незарегистрированных и неверифицированных терминалов z-военкоры начали жаловаться на проблемы со связью на фронте, а пропагандисты Путина забились в истерике из-за того, что отключение повлияло на успешность российских штурмов и координацию между войсками. Фиксировались даже случаи "дружественного огня" между захватчиками.

А накануне советник министра обороны, специалист по БПЛА Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о попытках россиян активировать терминалы Starlink. Они пытаются найти украинцев, которые за деньги готовы пойти в ЦПАУ и зарегистрировать терминал на себя.

