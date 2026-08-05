"Важно понять логику": в ЦПД назвали единственный способ ограничить российские удары по Украине

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что необходимо для ограничения российских ударов по Украине. Для этого, как он пояснил, требуется более интенсивная бомбардировка России.

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Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Именно так, по его словам, ранее Киеву удалось добиться успеха с зерновым коридором.

"Важно понять логику: ограничить российские обстрелы сегодня можно только усилением собственных, стабильностью ударов по РФ. Кто-то может сказать, что это не работает, ведь они же продолжают бить по городам, по бизнесу. И здесь важно с умом ответить себе на вопрос: "А раньше не обстреливали? А не они это все начали?", – заявил он.

Коваленко заявил, что Россия все равно обстреливала бы Украину в ответ, поэтому остановить эти атаки можно только усилением украинских ударов по России.

"Так уже было раньше с зерновым коридором, который стал возможен благодаря нашим успехам. Поэтому прежде чем критиковать какие-то действия ВСУ, стоит наконец понять, что наши успешные действия и есть тот единственный шанс остановить российский террор, даже если это не происходит в ту секунду, в которую вам бы хотелось", – сказал Андрей Коваленко.

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Российская атака на Украину

В ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистических ракет оказались Киев и Бровары, также были взрывы в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, еще десятки людей получили ранения.

В результате атаки враг нанес серьёзный ущерб украинскому бизнесу. В частности, полностью уничтожен крупнейший распределительный центр "Розетка", а также сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека. Также в результате атаки были выведены из строя логистические центры "Сильпо" и Novus. Российские ракеты также поразили логистические объекты группы "Эпицентр".

Напомним, армия России атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. В результате атаки один человек погиб, ещё восемь получили ранения. На месте атаки вспыхнули пожары, их удалось ликвидировать пожарным.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 5 августа российская оккупационная армия атаковала жилые кварталы Харькова. Для террора против мирного населения враг применил баражирующие боеприпасы "Бандероль", в результате чего ранения получили 11 мирных жителей.

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