'Важно удвоить нашу решимость': премьер Британии Стармер осудил удары России по украинской энергосистеме на Рождество

Глава британского правительства Кир Стармер осудил российские удары по энергетике Украине утром в среду, 25 декабря. Премьер отметил, что даже Рождество не стало передышкой для войск диктатора Путина.

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Слова Стармера процитировало издание Independent. Он напомнил, что Россия начала массированный ракетный обстрел утром в Рождество с целью вывести из строя объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине.

"Я отдаю должное стойкости украинского народа и лидерству президента Зеленского перед лицом дальнейших атак беспилотников и ракет кровавой и жестокой военной машины Путина, без передышки даже на Рождество", – сказал Стармер.

Премьер-министр Британии добавил, что необходимо усилить усилить помощь Украине, чтобы во время возможных переговоров с российским агрессором Киев мог выступать с позиции силы.

"Вступая в Новый год, по-прежнему жизненно важно удвоить нашу решимость поставить Украину в максимально прочную позицию для прекращения незаконной агрессии России против украинского народа", – заявил глава британского правительства.

Напомним, что Россия на Рождество запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры" и баллистику. Под вражеским ударом была энергетика. Зафиксировано повреждение оборудования на энергообъектах в Ивано-Франковской и Винницкой областях, где украинцы остались без света, есть и пострадавшие, а также погибший.

В Воздушных силах сообщили, что всего на украинские города и села (и прежде всего на объекты энергетической инфраструктуры) ночью и утром летели 184 средства поражения. Силы ПВО сбили 113 воздушных целей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россияне на Рождество убили энергетика на Днепропетровщине, тело 51-летнего Дмитрия Петленко нашли под завалами.

– В России цинично похвастались тем, что ночью и утром 25 декабря они массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Страна-агрессор утверждает, что поразила все запланированные объекты.

– Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп отреагировал на ракетную атаку РФ на Украину на Рождество и отметил, что такие действия Москвы свидетельствуют о том, что ее диктатор Владимир Путин не стремится к миру.

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