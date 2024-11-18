Венгрия и Словакия осудили решение Байдена разрешить Украине применять дальнобойное оружие по территории РФ

Главные союзники российского диктатора Путина в Европе – Венгрия и Словакия – выступили с заявлениями о возможном разрешении Украине от США на использование дальнобойного вооружения по территории РФ. Решения американского президентам Джо Байдена там назвали "очень опасным" и оно якобы "сорвет мирные переговоры".

Видео дня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook написал, что в США выбрали "президента мира", имея ввиду Дональда Трампа, а действующая администрация Байдена сделала "атаку на новую реальность".Он выдал, что "провоенные политики в Вашингтоне и Брюсселе не желают признавать волю народа".

"Это не только антидемократично, но и крайне опасно. Похоже, что провоенные силы в своем окончательном отчаянии не уклоняются от худшего, а именно расширения войны в Украине до мирового масштаба", – считает Сийярто.

Победа Трампа на выборах, заявил глава МИД Венгрии, создает "новую реальность", где люди выбрали "промирные, патриотические силы".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал видеообращение, в котором заявил, что разрешение Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS якобы вредит "мирным переговорам" и ведет к эскалации.

По убеждению Фицо, Джо Байден принял это решение "с четкой целью – полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Он добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и любым способом.

"Это беспрецедентная эскалация напряженности", – считает Фицо.

Напомним, что вечером 17 ноября СМИ сообщили, что Байден якобы впервые разрешил Украине бить дальнобойными ракетами в глубь России. Отмечалось, что это ответ на решение России привлечь к войне войска КНДР.

В то же день журналисты написали, что Британия и Франция после решения США якобы разрешили Украине атаковать РФ своими ракетами SCALP/Storm Shadow. Однако официальные лица стран информацию не подтверждали.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России. Этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел Евросоюза 18 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории РФ расположено не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут быть поражены ракетами ATACMS. Среди этих объектов только 17 являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные переместили свои средства из остальных 233 объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!