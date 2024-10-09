Вениславский уточнил, как украинцы могут выбрать подразделение для службы в обход ТЦК и касается ли это всех военнообязанных

В Украине принято новое постановление Кабинета министров, упрощающее процесс мобилизации и позволяющее военнообязанным выбирать конкретное подразделение для службы. Это нововведение направлено на решение проблемы, когда воинские части теряли необходимых специалистов из-за вмешательства ТЦК.

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Детали нового подхода объяснил представитель парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Об этом он сказал в комментарии OBOZ.UA.

Согласно новому постановлению, военнообязанные на момент получения повестки могут самостоятельно обратиться в командование избранной воинской части.

Примечательно, что изменения не ограничиваются только добровольцами. Постановление касается всех военнообязанных, которые могут быть мобилизованы.

"Речь идет не совсем о добровольцах, а в целом о военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. На момент получения повестки они могут обратиться к командованию конкретной воинской части, и, если они устраивают воинскую часть, командир самостоятельно направляет их на ВЛК. И после получения выводу причисляет их в штат этой части именно как мобилизованный. Потому что принять на военную службу в конкретную воинскую часть по контракту можно было и раньше", – объяснил Вениславский.

Ранее военнослужащие могли "перехватывать" работники ТЦК даже после того, как их уже пригласила конкретная часть. Принятие этого постановления устраняет такую правовую коллизию. Теперь, если военнообязанный уже договорился с командованием части, ТЦК больше не вправе вмешиваться в этот процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько недель назад власти выпустили директиву, которая запрещает мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Нардепы также объяснили, что в настоящее время в парламенте не обсуждают вопрос о снижении мобилизационного возраста до 20 лет: сигналы от командования Сил обороны о том, что такое решение следует принять, есть, однако в ВРУ на повестке дня оно не стоит.

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