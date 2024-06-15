'Видим и уничтожаем!' Сырский предупредил врага, что ему не спрятаться: видео

Украинские защитники продолжают упорно ликвидировать врага на нашей земле. Так, недавно в сети показали эффектные кадры уничтожения Силами обороны пехоты, техники и оружия российских оккупационных войск.

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Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На кадрах, несмотря на попытки оккупантов спрятаться, защитники отслеживают и наносят врагу точных и роковых ударов.

"Видим и уничтожаем. Врагу не спрятаться" – предупредил оккупантов Главнокомандующий ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские защитники из рядов Национальной гвардии полностью разнесли полевой состав оккупантов на одном из направлений в районе Харьковщины. Там были уничтожены одноразовые гранатометы, ракеты в ПТРК, огнеметы и не только. Удары по вражескому схрону нанесли бойцы роты ударных БПЛА "Острые Картузы".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня воины 2-го отдельного отряда Центра спецназначения НГУ "Омега" тоже зрелищно уничтожили полевой состав вражеских боеприпасов в Харьковском направлении. Сжечь ящики с БК удалось с помощью FPV-дрона.

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