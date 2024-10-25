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Во Львовской области через два месяца после российского обстрела нашли боевую часть ракеты "Кинжал". Фото

Анна Павлова
War
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Во Львовской области через два месяца после российского обстрела нашли боевую часть ракеты 'Кинжал'. Фото

В четверг, 24 октября, во Львовской области пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал". Ее обнаружили спустя почти два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессоки.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы уберечь жителей региона от возможных взрывов.

Во Львовской области через два месяца после российского обстрела нашли боевую часть ракеты "Кинжал". Фото

Как сообщал OBOZ.UA, около шести утра 4 сентября Россия атаковала Львов "Кинжалами" и дронами. Семь человек погибли, из них трое – дети. 53 пострадали, в том числе пятеро детей.

Среди жертв очередного военного преступления России – семья Ярослава Базилевича, в живых из которой остался только мужчина.

Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры по наследию ЮНЕСКО.

5 сентября во Львове был объявлен день траура. Люди принесли цветы, свечи и игрушки в дом, где ракета РФ убила мирных жителей.

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