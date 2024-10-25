Во Львовской области через два месяца после российского обстрела нашли боевую часть ракеты 'Кинжал'. Фото

В четверг, 24 октября, во Львовской области пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал". Ее обнаружили спустя почти два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессоки.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы уберечь жителей региона от возможных взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, около шести утра 4 сентября Россия атаковала Львов "Кинжалами" и дронами. Семь человек погибли, из них трое – дети. 53 пострадали, в том числе пятеро детей.

Среди жертв очередного военного преступления России – семья Ярослава Базилевича, в живых из которой остался только мужчина.

Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры по наследию ЮНЕСКО.

5 сентября во Львове был объявлен день траура. Люди принесли цветы, свечи и игрушки в дом, где ракета РФ убила мирных жителей.

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