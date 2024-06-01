Во время последнего обмена пленными в Украину вернулся только один 'азовец', – Прокопенко

Среди пленных украинских военнослужащих, которые 31 мая вернулись в Украину, есть только один представитель "Азова". Именно "азовцы" по соответствующему приказу 86 дней держали оборону Мариуполя для того, чтобы дать Украине время. Они выполнили приказ, но 2,5 тысячи украинских защитников попали в плен.

Об освобождении только одного "азовца" сообщил командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко. Он подчеркнул: освобожден лишь один из более 900 человек, которые остаются в плену.

"Моя боль за это, как командира, не сравнится с той болью, которую испытывают семьи наших побратимов, которые уже третий год ждут своих близких. Более 700 дней пленные азовцы находятся в бесчеловечных условиях вражеской неволи. Их имен до сих пор не найти среди тех, кому посчастливилось получить вожделенную свободу. Хотя именно они заслуживают ее, как никто", – отметил Прокопенко.

"Можно собрать всех попов московского патриархата и обменять их на наших азовцев и других военнопленных", – предложила куратор патронатной службы "Ангелы Азова".

Речь идет о бойцах 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины. По данным на начало 2024 года, более 900 воинов указанной бригады оставались в российском плену.

Оборона Мариуполя

Российские войска окружили Мариуполь с начала марта 2022 года. Однако город был захвачен россиянами только в мае 2022 года.

16 мая 2022 года командир "Азова" Денис Прокопенко сообщил, что приказ высшего военного командования по сохранению жизней личного состава выполнен. 20 мая гарнизон, удерживавший "Азовсталь" в захваченном в то время оккупантами Мариуполе, получил приказ прекратить оборону.

Таким образом, после боев за Мариуполь в российском плену оказались более 2,5 тысяч украинских бойцов с завода "Азовсталь".

Уже в первом обмене пленными (состоялся в сентябре 2022 года) из освобожденных 215 украинских военных 108 было именно из "Азова".

РФ крайне неохотно идет на освобождение "азовцев". За указанных пленников Украина передала россиянам Виктора Медведчука. За пятерых командиров "азовцев", Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Шлегу и Олега Хоменко в РФ передали 55 российских офицеров.

Как сообщал OBOZ.UA, процесс последнего обмена военнопленными сопровождался шквалом дезинформации со стороны врага. Результат удалось обеспечить благодаря чудесам дипломатии и мастерства, которые проявила переговорная группа Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!