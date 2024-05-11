Военные армии РФ отказываются атаковать Харьковщину – АТЕШ

Оккупанты, принадлежащие к одному из мотострелковых батальонов 44-го армейского корпуса ВС РФ, отказались идти на штурм в Харьковской области. Они хорошо проинформированы о качественных укреплениях, возведенных украинцами, а также стали свидетелями неудачных диверсий, поэтому "идти в один конец" не хотят.

Об этом сообщили агенты военного движения "Атеш". Отмечается, что указанные военные получили приказ нанести на технику новую маркировку в виде ромба с крестом, кстати, за свой счет, и начинать наступление.

"Часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги", – отметили активисты "Атеш".

Напомним, 10 мая российские оккупанты усилили обстрелы на севере Харьковщины. В первую очередь от вражеского огня всю ночь страдал Волчанск: по городу захватчики били из РСЗО и артиллерии, атаковали и КАБами. Фиксировались также попытки вражеских ДРГ прорвать границу, но украинские воины дали мощный отпор захватчикам.

Президент Зеленский подтвердил, что россияне начали контрнаступление в Харьковской области. По словам главы государства, украинские военные знали о таких планах врага. Он отметил, что захватчиков в Харьковском направлении встретили украинские боевые бригады и артиллерийский огонь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный аналитик Дмитрий Снегирев высказал мнение, что оккупанты не имеют целью захватить Харьков, хотя пытаются максимально изувечить город обстрелами. Попытками наступать на севере Харьковщины россияне хотят отвлечь Силы обороны Украины от более сложных направлений Донецкой области и дестабилизировать ситуацию в государстве.

– В Белом доме считают, что оккупанты продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области. Однако США не ожидают "серьезных прорывов".

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