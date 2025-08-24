Воины ВСУ ликвидировали еще 910 оккупантов и уничтожили 40 вражеских артсистем

Бойцы Сил обороны Украины 23 августа обезвредили на фронте 910 военнослужащих российской оккупационной армии. Также лишили врага еще 246 единиц различной техники и вооружения.

По состоянию на 24 августа 2025 года, с начала вторжения войск РФ более трех с половиной лет назад защитники Украины обезвредили уже около 1 076 070солдат, офицеров и генералов путинского войска. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России в Украине

Накануне защитники сбили 121 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всего 53 056).

Во время отражения атак и не только бойцы уничтожили 40 артиллерийских систем (всех 31 898), три боевые бронированные машины (23 167) и одно средство ПВО (1211) армии РФ.

Кроме этого, воины сожгли 81 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн (59 593).

За время полномасштабной войны Силы обороны отминусовали также 11 129 танков, 3944 единицы спецтехники, 3598 крылатых ракет, 1472 РСЗО, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Что предшествовало

В течение суток 22 августа ВСУ отминусовали около 840 оккупантов и уничтожили 266 единиц военной техники и вооружения врага.

Украинские разведчики провели успешную операцию по уничтожению живой силы, автомобилей и боекомплекта армии РФ на временно оккупированной части Луганщины. Взрыв прогремел в Калиновом, результатом которого стала ликвидация группы захватчиков, причастных к военным преступлениям в Буче в начале полномасштабной войны.

Военные из Российского добровольческого корпуса (РДК) остановили очередную попытку прорыва войск РФ на Донетчине и взяли в плен 16 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты российской службы ВВС и "Медиазоны" идентифицировали почти 125 тысяч военных ВС РФ, ликвидированных на войне против Украины. Среди них – 12 генералов путинской армии.

