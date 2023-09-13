'Возможно, скоро увидим': в сети предложили России 'оригинальную' защиту кораблей. Фото

После ночной атаки на Севастополь, в результате которой были сильно повреждены большой десантный корабль и подлодка Черноморского флота РФ, стране-агрессору стоит задуматься о защите своих судов от нового "бавовны". Россиянам подсказали "оригинальный" способ – увешать корабли автомобильными шинами.

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К такому методу в РФ уже прибегают, чтобы защитить свои боевые самолеты от украинских БПЛА. Защитить шинами корабли и подлодки оккупантам порекомендовали пользователи соцсети X, ранее известной как Twitter.

Они опубликовали картинки, на которых видно, как может выглядеть такая "броня".

"Возможно, скоро увидим…Пожалуй, я уже ничему не удивлюсь", – подписал фото автор поста.

Другой пользователь Х предложил обложить шинами и подлодки.

В сети также пошутили, что если бы такую "защиту" имел российский крейсер "Москва", его, возможно, не удалось бы потопить.

"Учитывая, как обслуживаются российские военные корабли, я удивлен, что это уже не стандарт!" – писали комментаторы.

Напомним, что после нескольких громких "бавовн" на российских военных аэродромах россияне применили беспрецедентные по "надежности" меры предосторожности. Стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе "Энгельс" они прикрыли автомобильными шинами.

Следом за стратегической авиацией россияне пытаются спрятать от украинских беспилотников и свои самолеты тактической авиации. Они прибегают к уже известному методу – их оккупанты также обвешивают автомобильными шинами.

Западные эксперты говорят, что такие меры выглядят бессмысленно, и неизвестно, будет ли это иметь какой-то эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью в среду, 13 сентября, в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Зафиксированы прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

– Во время ночной атаки был поврежден большой десантный корабль и подлодка Черноморского флота РФ. Речь идет о большом десантном корабле "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону". Также повреждено оборудование завода, сообщили в ГУР.

– Последствия украинской атаки на Севастопольский морской завод хорошо видны на спутниковых снимках. В ГУР говорят, что российские суда не подлежат восстановлению.

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