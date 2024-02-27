Враг активизировал воздушную разведку по всей линии фронта, – Игнат

В последнее время российские оккупанты подняли в воздух над Украиной рекордное количество разведывательных БПЛА. Их многочисленность поражает как на южном направлении, так и Харьковщине, а также вообще вдоль всей линии фронта.

Таким образом, враг активизировал воздушную разведку. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

"Сегодня на линии фронта рекордное количество вражеских беспилотников. Очень многое на южном направлении. По Днепру висят БПЛА разных типов: SuperCam, ZALA, Орлан. По всей линии фронта враг активизирует воздушную разведку", – рассказал он.

Юрий Игнат предположил, что увеличившаяся активность разведывательных беспилотных летательных аппаратов в воздухе может быть связана с желанием врага получить больше информации для планирования своих дальнейших действий.

При этом считает, что разведывательные дроны не могут полностью заменить самолеты типа А-50, которые использовались российскими оккупационными войсками для радиолокационной разведки.

Напомним, вечером 23 февраля украинские силы сбили над Азовским морем российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый борт упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и воздушных сил.

В ПС ВСУ считают, что потеря Россией самолета А-50 изрядно поможет нашему государству. В частности, у россиян уменьшились возможности для проведения радиолокационной разведки на территории Украины. Кроме того, врагу будет сложнее выявлять воздушные цели и украинские РЛС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в России сейчас функционируют только шесть самолетов ДРЛО А-50. Он отметил, что в случае, если будет ликвидирован еще один подобный самолет, враг не сможет проводить круглосуточное дежурство.

– Среди ликвидированных членов экипажа на борту А-50 было три оккупанта в звании майора. Кроме того, захватчики заметили приближение ракеты и пытались сбить ее с помощью ПВО.

– 14 февраля Силы обороны Украины также сбили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был тогда уничтожен, а Ил-22 – поврежден.