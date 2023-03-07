Врагу не убежать и не скрыться: пограничники показали видео ликвидации ''вагнеровцев'' в Бахмуте

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону Бахмута в Донецкой области, где уже больше полгода идут жесточайшие бои. На это направление страна-агрессор Россия бросила множество мобилизованных. В целом позиции сдерживают представители ЧВК "Вагнер", но и они не могут устоять перед силой украинских защитников.

Видео дня

Об этом свидетелствует видео, опубликованное Государственной пограничной службой Украины. На нем показано, как пограничники ликвидировали "вагнеровцев" в Бахмуте (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На днях группа "вагнеровцев" пыталась атаковать один из опорных пунктов наших защитников на Бахмутском направлении", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближнем бою штурмовиков остановили противника.

"Утратив часть сил, враг начал отходить. Аэроразведка Нацгвардии выследила беглецов, а пограничники-минометчики уничтожили не менее 7 захватчиков", – добавили в ГПСУ.

На ярком видео видно, как "вагнеровцы" пытались убежать от украинских защитников. Они хотели спрятаться в разрушенных домах. Но, в итоге, скрыться им так и не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, после нескольких месяцев борьбы за Бахмут в последние дни битва достигла апогея. Утром в субботу, 4 марта, Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Украинские штурмовые бригады начали оттеснять оккупантов из почти окруженного города.

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ стягивают в направлении Бахмута несколько группировок, необходимых для деблокады города. Подкрепление перебрасывают в приближенные к нему населенные пункты на Донетчине.

В Генштабе ВСУ говорят, что российская армия не прекращает попыток захватить стратегически важный Бахмут, но в прямом столкновении с воинами Украины несет колоссальные потери.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский снова побывал в Бахмуте. По его словам, бои за город достигли наивысшего уровня напряжения. Российские оккупанты бросили туда дополнительные силы ЧВК "Вагнер".

Добавим, что Сырский и Залужный высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

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