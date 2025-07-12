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Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

Анна Паскевич
War
3 минуты
1,8 т.
Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

В результате ночной атаки РФ на Львов 12июля повреждены три корпуса Львовской политехники. Кроме того, под удар попали 46 домов, 20 авто, здания городских судов и более 20 помещений бизнеса. Пострадал один человек.

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Об этом утром в субботу информировал городской голова Львова Андрей Садовый. "Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Среди пострадавших – только один человек. Он в больнице, состояние стабильное. Все будет хорошо", – написал он в официальном Telegram-канале.

Больше всего повреждений – в Железнодорожном и Галицком районах города.

Вследствие удара РФ повреждены 46 домов, выбито более 500 окон.

Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

15 квартир непригодны для проживания – 28 людям предложено временное бесплатное проживание в гостинице.

Также повреждены 20 автомобилей.

Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

Кроме того, повреждения получили три корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса, рассказал Садовый.

Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

Ректор университета Наталья Шаховская сообщила, что больше всего пострадал пятый корпус университета на ул. Степана Бандеры, 30, – в нем выбито сто окон.

Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

"В пятом корпусе выбито примерно сто окон, в первом – 15, в четвертом – десять. Также повреждена часть аудиторного фонда", – рассказала она изданию "Твоє місто".

Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

По словам городского головы, с 10:00 до 16:00 сегодня и в воскресенье на месте будет работать выездной ЦПАУ на улице Стороженко, 11.

Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

Там можно подать заявление на компенсацию за аренду жилья – 10, 12 или 15 тыс. грн в зависимости от потребности.

Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

Город также предоставляет 12 тыс. грн компенсации за окна, 8 тыс. грн – за двери.

Садовый выразил благодарность всем службам за оперативную работу и людям, которые пришли на места попаданий помочь.

Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

"Наши люди – невероятные! Держимся вместе. Поддерживаем каждого", – говорится в сообщении.

Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июля армия РФ устроила очередную массированную атаку на Украину сотнями "Шахедов", дронов-имитаторов, а также крылатыми ракетами. Основной удар был направлен на Львов, Луцк, Черновцы и Харьков, вследствие обстрелов есть раненые и погибшие.

Во Львове повреждены жилые дома, детский сад, промышленные объекты и авто, вспыхнул пожар, сообщалось о шести пострадавших. По словам очевидцев, один из "Шахедов" влетел прямо в дверь подъезда.

По Харькову враг ударил "Шахедами" и КАБами, ранения получили по меньшей мере три человека.

Черновцы были атакованы четырьмя "Шахедами" и одной ракетой. По меньшей мере два человека погибли, ранения получили более десятка, часть в тяжелом состоянии.

В Луцке ударом РФ уничтожен частный дом, в соседних повылетали окна, также горело авто.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего РФ применила 623 средства воздушного нападения. Силы ПВО сбили 344 цели, еще более двух сотен – локально потеряны.

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