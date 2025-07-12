Вследствие российской атаки на Львов повреждены три корпуса Львовской политехники. Видео

В результате ночной атаки РФ на Львов 12июля повреждены три корпуса Львовской политехники. Кроме того, под удар попали 46 домов, 20 авто, здания городских судов и более 20 помещений бизнеса. Пострадал один человек.

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Об этом утром в субботу информировал городской голова Львова Андрей Садовый. "Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Среди пострадавших – только один человек. Он в больнице, состояние стабильное. Все будет хорошо", – написал он в официальном Telegram-канале.

Больше всего повреждений – в Железнодорожном и Галицком районах города.

Вследствие удара РФ повреждены 46 домов, выбито более 500 окон.

15 квартир непригодны для проживания – 28 людям предложено временное бесплатное проживание в гостинице.

Также повреждены 20 автомобилей.

Кроме того, повреждения получили три корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса, рассказал Садовый.

Ректор университета Наталья Шаховская сообщила, что больше всего пострадал пятый корпус университета на ул. Степана Бандеры, 30, – в нем выбито сто окон.

"В пятом корпусе выбито примерно сто окон, в первом – 15, в четвертом – десять. Также повреждена часть аудиторного фонда", – рассказала она изданию "Твоє місто".

По словам городского головы, с 10:00 до 16:00 сегодня и в воскресенье на месте будет работать выездной ЦПАУ на улице Стороженко, 11.

Там можно подать заявление на компенсацию за аренду жилья – 10, 12 или 15 тыс. грн в зависимости от потребности.

Город также предоставляет 12 тыс. грн компенсации за окна, 8 тыс. грн – за двери.

Садовый выразил благодарность всем службам за оперативную работу и людям, которые пришли на места попаданий помочь.

"Наши люди – невероятные! Держимся вместе. Поддерживаем каждого", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июля армия РФ устроила очередную массированную атаку на Украину сотнями "Шахедов", дронов-имитаторов, а также крылатыми ракетами. Основной удар был направлен на Львов, Луцк, Черновцы и Харьков, вследствие обстрелов есть раненые и погибшие.

Во Львове повреждены жилые дома, детский сад, промышленные объекты и авто, вспыхнул пожар, сообщалось о шести пострадавших. По словам очевидцев, один из "Шахедов" влетел прямо в дверь подъезда.

По Харькову враг ударил "Шахедами" и КАБами, ранения получили по меньшей мере три человека.

Черновцы были атакованы четырьмя "Шахедами" и одной ракетой. По меньшей мере два человека погибли, ранения получили более десятка, часть в тяжелом состоянии.

В Луцке ударом РФ уничтожен частный дом, в соседних повылетали окна, также горело авто.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего РФ применила 623 средства воздушного нападения. Силы ПВО сбили 344 цели, еще более двух сотен – локально потеряны.

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