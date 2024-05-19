ВСУ провели штурмовые действия и улучшили тактическое положение по отдельным направлениям – Генштаб

Вооруженные силы Украины провели штурмовые действия на фронте и улучшили тактическое положение по отдельным направлениям. В общем, ситуация остается напряженной.

Украинские защитники дают отпор давлению российских оккупантов, а также усиливают нашу оборону. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 23:00 18 мая.

С начала суток российские оккупанты совершили три ракетных и 38 авиационных ударов, в том числе с применением 56 управляемых авиабомб (КАБ). Также захватчики применили 404 дрона-камикадзе и провели более трех тысяч обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Наши воины отразили шесть атак южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Враг продолжает пытаться прорвать оборону украинских подразделений в направлении населенного пункта Зеленое и не оставляет попыток захватить Волчанск. Российские оккупанты совершили авиаудары: две управляемые авиабомбы по Харькову, пять КАБов по Веселому и четыре по району Липцев. Силы обороны пытаются вытеснить противника в направлении Глубокого и Волчанского.

Общие потери врага за сутки составили 125 человек. Также противник потерял 31 единицу вооружения и военной техники, включая три танка, шесть орудий и минометов. Поражены 15 укрытий противника. Информация уточняется.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки возросло до 11. Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Синьковки, Ивановки и Берестового.

В Лиманском направлении ситуация существенно не изменилась. Противник совершил шесть безуспешных атак в направлениях Новосадового, Торского и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. В направлениях Калиновки, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки россияне понесли потери и отступили. Боевые действия продолжаются в районах Нового и Ивановского Донецкой области. Ситуация контролируется.

В Покровском направлении ситуация остается сложной. Российская армия совершила 23 атаки, наращивая усилия в районе Нетайлового Донецкой области. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Предыдущие потери противника на этом направлении составляли 235 человек убитыми и ранеными, уничтожен один танк, склад боеприпасов, пушка, автомобиль и два беспилотника. Повреждены три танка, три гаубицы, боевая машина пехоты и автомобиль. Информация уточняется.

На Кураховском направлении количество боев выросло до 11. Захватчики пытаются усилить свои усилия в районе Парасковеевки Донецкой области. Боевые действия продолжаются в районах Красногоровки и Константиновки. Ситуация контролируется.

На Времивском направлении враг предпринял три безуспешных попытки прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия противника северо-западнее Вербового. Потери позиций не допущены. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки противника в районе Крынок Херсонской области. Российские оккупанты не имели успеха, потери наших позиций не допущены.

"Следует отметить самоотверженность и профессионализм действий наших воинов, которые в отдельных направлениях провели активные штурмовые действия и улучшили тактическое положение, раскрытие деталей которых в настоящее время нецелесообразно", – отметили в Генштабе.

Напомним, на прошлой неделе бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли российским оккупантам большие потери в живой силе и технике в Харьковской области. В течение недели с 3 по 10 мая защитники уничтожили 189 захватчиков, еще 43 оккупанта были ранены.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Вооруженные силы Украины сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области. Российский штурмовик приземлили зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко.

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