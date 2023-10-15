ВСУ уничтожили колонну бронетехники РФ при попытке врага совершить прорыв на Авдеевском направлении. Видео

Российская оккупационная армия продолжает пытаться атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Захватчики бросают в бой огромное количество техники и личного состава.

В свою очередь украинские защитники сжигают вражескую технику и ломают планы россиян по захвату новый территорий. Видео с уничтожением колонны бронетехники РФ в Telegram опубликовал журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские террористы предприняли попытку прорыва южнее села Красногоровка на Авдеевском направлении. Враг задействовал большое количество танков и боевых бронированных машин.

Однако благодаря прицельному огню Сил обороны Украины очередная попытка штурма провалилась. Российскую технику сожгли вместе с личным составом.

Кадры аэроразведки свидетельствуют о том, что путинские войска потеряли как минимум три танка и несколько единиц бронетехники.

Видео дня

Напомним, российская террористическая армия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Теперь враг мечтает полностью выйти на административные границы региона до 31 декабря. В связи с этими планами россияне начали активно обстреливать Авдеевку.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке 13 октября российская авиация нанесла удар по пятиэтажному дому. В результате чего здание было разрушено.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир 59-й бригады ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что враг пытается окружить Авдеевку и сосредоточился на ударах с флангов с севера и юга. Туда оккупанты перебросили три новые бригады.

– Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что штурм Авдеевки не принес армии РФ никаких результатов. При этом враг потерял много техники, а потери живой силы – просто безумные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!