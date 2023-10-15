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ВСУ уничтожили колонну бронетехники РФ при попытке врага совершить прорыв на Авдеевском направлении. Видео

Алексей Лютиков
War
1 минута
4,4 т.
ВСУ уничтожили колонну бронетехники РФ при попытке врага совершить прорыв на Авдеевском направлении. Видео

Российская оккупационная армия продолжает пытаться атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Захватчики бросают в бой огромное количество техники и личного состава.

В свою очередь украинские защитники сжигают вражескую технику и ломают планы россиян по захвату новый территорий. Видео с уничтожением колонны бронетехники РФ в Telegram опубликовал журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские террористы предприняли попытку прорыва южнее села Красногоровка на Авдеевском направлении. Враг задействовал большое количество танков и боевых бронированных машин.

Однако благодаря прицельному огню Сил обороны Украины очередная попытка штурма провалилась. Российскую технику сожгли вместе с личным составом.

Кадры аэроразведки свидетельствуют о том, что путинские войска потеряли как минимум три танка и несколько единиц бронетехники.

Видео дня
ВСУ уничтожили колонну бронетехники РФ при попытке врага совершить прорыв на Авдеевском направлении. Видео

Напомним, российская террористическая армия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Теперь враг мечтает полностью выйти на административные границы региона до 31 декабря. В связи с этими планами россияне начали активно обстреливать Авдеевку.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке 13 октября российская авиация нанесла удар по пятиэтажному дому. В результате чего здание было разрушено.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир 59-й бригады ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что враг пытается окружить Авдеевку и сосредоточился на ударах с флангов с севера и юга. Туда оккупанты перебросили три новые бригады.

– Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что штурм Авдеевки не принес армии РФ никаких результатов. При этом враг потерял много техники, а потери живой силы – просто безумные.

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