ВСУ жестко противостоят врагу на трех направлениях, агрессор ведет коварный огонь – Генштаб

С начала суток российские оккупационные силы совершили больше всего атак на Покровском и Кураховском направлениях. Также повышенная активность врага наблюдалась на Северском направлении.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 1 июня. Украинские защитники жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия оккупантов, уничтожая живую силу и технику армии РФ.

Противник продолжает вести коварный огонь из артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей. В частности, оккупанты обстреляли Старую Николаевку, Студенок и Старую Гуту с территории России.

Российские террористы также продолжают наносить удары управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. С направления Белгорода враг нанес удар одной КАБ по Волчанску и трема КАБами по Липцам.

Дополнительно, двумя КАБами оккупанты ударили по Боровой на Купянском направлении.

На Лиманском направлении российские захватчики продолжают пытаться улучшить свои позиции в районах Торского и Тернов. Враг нанес удары двумя КАБами по Лиману, еще одним КАБ по Щурову и двумя КАБами по Пескам Радковским. Украинские защитники отбили две атаки на этом направлении, одна из которых продолжается вблизи Торского.

На Северском направлении русский агрессор активизировался. Продолжаются шесть боевых столкновений в районах Ивано-Дарьевки и Раздолевки. Наши защитники отбили одну вражескую атаку вблизи Выемки.

На Краматорском направлении российские захватчики дважды попытались атаковать у Нового и Клещиевки, но обе попытки оказались неудачными. Подразделения сил обороны продолжают контролировать ситуацию.

На Покровском направлении сегодня наблюдается высокая интенсивность атак врага. Общее количество боев с начала суток выросло до 14. Украинские воины уже отразили шесть атак вблизи Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоселовки Первой и Невельского. Еще восемь атак продолжаются в районах Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки. Ситуация напряженная, но под контролем.

На Кураховском направлении также продолжаются бои. С начала суток подразделения Сил обороны отбили уже 10 штурмовых действий врага вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковеевки и Водяного. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Константиновки и Водяного.

На Времивском направлении враг атакует при поддержке авиации, применив 10 Неуправляемых авиационных ракет по Старомайорскому району. Там еще продолжается боестолкновение.

Еще 16 ударов неуправляемыми авиационными ракетами российские войска нанесли по Пятихаткам на Ореховском направлении.

По другим направлениям ситуация остается без значительных изменений.

Ранее сообщалось, что войска России в ночь на 1 июня атаковали две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". В результате обстрела есть критические повреждения оборудования. Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

Напомним, в ночь на 1 июня армия России массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами, Польша поднимала свою авиацию.

А днем 1 июня, в Международный день защиты детей, РФ ударила по частному дому в Харьковской области, там пострадали восемь детей.

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