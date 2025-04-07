Выжила, находясь в 10 метрах от взрыва: очевидца российского теракта в Кривом Роге рассказала о пережитом на детской площадке. Видео

В понедельник, 7 апреля, жительница Кривого Рога Мария Дидык показала , что происходило до и после взрыва на детской площадке. Также она рассказала о пережитой атаке российским "Искандером" 4 апреля.

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Щемящее видео, которое женщина подписала "За 30 минут до...", было опубликовано в Instagram. Мария и ее дочь Афина выжили, находясь в 10 метрах от взрыва.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что на нем, в частности, изображены еще живые в тот момент девочка Арина и мальчик Тимофей, погибшие в результате террористической атаки россиян.

Текст поста

За 30 минут до самого страшного дня в моей жизни

Я не хочу, чтобы этот день и эти страшные моменты остались в моей памяти, а особенно в памяти Афины. Но мир должен видеть, что творят…они должны это остановить..так не может быть.

Я благодарю Бога тысячу раз, что находясь 10 метров от взрыва, на этой площадке..на этой лавочке и качели…мы с Афиной чудом остались живы.

В первые секунды я быстро среагировала, за 2 секунды страха я нашла Афину среди тумана пыли и обломков, она упала на попу возле круглой качели и закрывала ручками ушки, потому что была очень-очень сильная вибрация и свист в ушах.

Я схватила ее на руки, осмотрелась ли все на месте… и на секунду подняла глаза где на качели был мальчик.

У лавочки разрывался мой телефон, звонил мужчина, я взяла трубку и просто кричала что Афина отключается и очень тяжело дышит..губы побелели..я сказала где мы и побежала с ней на руках к дороге. Вокруг себя я не видела никого, только бежала и кричала, чтобы Афина дышала.

Подъехала женщина на машине и я быстро села к ней, она довезла нас в больницу. Эти минуты дороги были адом. Я кричала Афине, чтобы она дышала, потому что она отключалась.

Я забежала в больницу, занесла Афину, мы были одни из первых. Приехал мужчина и их с Афиной забрали в детскую реанимацию, а меня оставили в этой больнице потому что было ранение в ногу.

Сейчас больше всего я хочу в Афину и забыть этот страшный сон. Делать так, чтобы она максимально это забыла и никогда не упоминала.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура. 6 апреля объявлен траур по всей Украине. Жуткие кадры с места прилета в Кривом Роге шокировали мир, обстрел осудили мировые лидеры.

В РФ цинично заявили, что якобы избивали по ресторану, где "десятки военных" и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

Президент Владимир Зеленский назвал имена погибших детей и рассказал, что "было всего несколько минут после запуска из района Таганрога" до прилета. Он подчеркнул, что остановить убийства украинцев и установить устойчивый мир можно только благодаря силе и согласованной работе партнеров.

Напомним, что в понедельник, 7 апреля, в Спасо-Преображенском соборе Кривого Рога простились с Германом Трипольцем, который стал жертвой ракетного удара РФ по городу в прошлую пятницу. В момент террористической атаки девятилетний мальчик катался на качелях.

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