Взорвались в воздухе и упали в море: пограничники показали кадры сбития "Шахедов" в Одесской области. Видео

Ночью 16 марта мобильные огневые группы пограничников уничтожили три вражеских дрона-камикадзе. Пораженные "Шахеды" взорвались в воздухе и упали в акваторию Черного моря.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и показали кадры сбития вражеских дронов в Одесской области. Россия запустила ударные "Шахеды" 136/131.

"Всего за ночь мобильные огневые группы пограничников сбили три дрона-камикадзе. Пораженные беспилотники взорвались в воздухе и упали в море", – говорится в сообщении.

В целом украинские силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили 47 беспилотников разных типов в девяти областях страны. Кроме того, еще несколько десятков вражеских дронов были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в воздушных силах ВСУ.

Россия совершила атаку Украину 90 ударными "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами, запуская их из Миллерова, Брянска, Шаталова, Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма – мыса Чауда.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 марта армия РФ атаковала Киевщину ударными БПЛА. В области работала ПВО, есть сбитые враждебные цели. В Фастовском районе вспыхнул пожар на территории производственного предприятия, его ликвидировали.

Поздним вечером 15 марта российские "Шахеды" атаковали Чернигов. Было зафиксировано попадание в пятиэтажное жилое здание, где разрушены два верхних этажа. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и дома в частном секторе. Спасательные работы продолжались всю ночь и продолжились на следующий день, 16 марта. Предварительно обошлось без жертв.

В Изюме в Харьковской области российский беспилотник попал в частный дом, вспыхнул пожар. Ранения получили двое подростков и две женщины, одна из раненых скончалась.

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