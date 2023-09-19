За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений, ВСУ поразили три ЗРК и пункт управления врага – Генштаб

Украинские военнослужащие ведут оборону на востоке и юге страны. На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция, на Бахмутском – наступательные действия. Защитники уничтожают оккупантов, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

В течение 18 сентября на фронте произошло 35 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 19 сентября.

Российская оккупационная армия нанесла 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершила 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также путинские террористы продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только позиций украинских войск, но гражданской инфраструктуры населенных пунктов. За прошедшие сутки РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа Shahed-136/131.

Силами ПВО были уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 дронов противника. В результате террористических действий врага среди гражданского населения есть раненные, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.

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Авиационные удары потерпели Берестово, Копанки, Шийковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новосадово, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области, а также Веселое, Одрадокаменка и Николаевка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Страна-агрессор продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов РФ на временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября во временно оккупированный город Джанкой, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики РФ для усиления охраны и обороны указанного объекта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.

Напомним, страна-агрессор Россия во время ночной атаки по Украине 19 сентября нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. В результате возник пожар на промышленном складе и пострадал мужчина.

Ранее третья отдельная штурмовая бригада, освободившая от оккупации Андреевку Донецкой области, показала, как выглядят окрестности населенного пункта. В результате контрнаступательных боев Россия понесла колоссальные потери, и посадки буквально усеяны телами захватчиков.

Как сообщао OBOZREVATEL, освобождение Силами обороны Украины Клещиевки и Андреевки к югу от Бахмута могло ухудшить российскую оборону в этом районе и сделать неэффективными в боевых действиях целых три бригады оккупантов.

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