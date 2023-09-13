Зарево было видно издалека: что известно о судоремонтном заводе в Крыму, на котором прогремели взрывы, и где он расположен. Карта

В 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, где ночью 13 сентября прогремели взрывы, ранее находились на ремонте как минимум три крупных десантных корабля РФ. Среди них два судна без бортовых номеров у входа и внутри Килен-бухты, а также корабль "Азов" (бортовый номер 151) у края.

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Об этом еще в прошлом году сообщало издание "Крым.Реалии". Речь идет о кораблях проекта 775, предназначенных для высадки морского десанта и перебрасывания морем войск и грузов. Такие суда способны транспортировать разные виды бронетехники, включая танки. На данный момент остается неизвестным, были ли корабли на территории завода в момент взрыва.

Общее количество крупных десантных кораблей указанного проекта в бухтах Севастополя на то время составляла пять единиц. Среди них, кроме "Азова", также: "Цезарь Куников" (бортовый номер 158), "Новочеркасск" (142) и "Ямал" (156).

Ранее СМИ также сообщали, что на ремонт в Севастополе стал БДК "Новочеркасск" (142), поврежденный в Бердянске во время удара украинской ракеты по БДК "Саратов".

Напомним, ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов. В сети писали о работе российской ПВО, которая, по всей вероятности, не была успешной.

Так называемый губернатор временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и написал, что пожар вспыхнул на негражданском объекте в районе Килен-балки. Там находится 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ.

Также он сообщил, что в результате атаки ВСУ по Севастополю, по предварительной информации, якобы пострадали 24 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Симферополе вечером 9 сентября прогремели взрывы и стрельба, после чего вспыхнул пожар в военной части на улице Калинина. Кроме того, стало известно о пожаре в оккупированной Феодосии, взрывах в Новоозерном, а также Счастливцево Генического района Херсонщины.

– Также 9 сентября произошли четыре мощных взрыва вблизи города Старый Крым на юге полуострова (Кировской район АРК). Известно, что неподалеку находится военный полигон российских оккупантов.

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