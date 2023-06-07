Зеленский о подрыве ГЭС: Россия хочет затянуть освобождение наших территорий, но она проиграет

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, совершенный российскими оккупантами, может быть направлен на замедление противодействия со стороны Украины. Однако, украинская сторона не собирается сдаваться и продолжает активные действия в защиту своей территории.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild. Он отметил, что Украина предупреждала весь мир о потенциально возможном подрыве Каховской ГЭС.

"Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят усложнить освобождение наших территории. Они прекрасно понимают, что проиграют эту битву. Они затягивают освобождение наших территорий", – отметил глава государства.

В прошлом году украинские чиновники предупреждали о возможном минировании Каховской дамбы российскими силами, и эта информация была передана также партнерам Украины.

Президент Зеленский отметил, что на данный момент Украина не в состоянии предоставить конкретные доказательства вины России в подрыве Каховской гидроэлектростанции.

Подобные доказательства могут быть получены только после восстановления контроля Украины над территорией, где располагалась станция.

"Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион", – подчеркнул президент.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления – до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов, а после теракта уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Мир осудил государство-агрессора за совершенное. Ряд западных лидеров один за другим назвали именно Россию ответственной за ужасный теракт и отмечают, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою же ГЭС и устраивать катастрофу, соразмерную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".