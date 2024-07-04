Зеленский заявил, что в ВСУ есть 14 бригад без вооружения, потому что оно не поступило от Запада

В Вооруженных силах Украины есть бригады, которые до сих пор остаются без вооружения из-за задержек со снабжением западных партнеров. Пока таких неукомплектованных бригад 14.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, отвечая на вопрос о "патовой ситуации" на фронте. Да, глава государства возразил, что на фронте сложилась патовая ситуация, но признал наличие серьезных проблем. Он отметил, что проблемы можно решить при наличии желаний и необходимых инструментов.

"У нас желания есть, но инструменты не пришли. То есть, у нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоят 14 неукомплектованных бригад, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно", – сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас Украина не может проводить контрнаступательные действия, поскольку первоочередная задача – защитить уже имеющееся.

"Мы хотим ответные контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы к этому. Мы будем готовы к этому, когда поступает оружие. Ее сегодня нет", – объяснил он.

Зеленский также отметил, что самая большая трагедия этой войны состоит в том, что между принятием решений о предоставлении помощи Украине и ее фактическим поступлением проходит очень много времени.

Ранее стало известно о том, что Белый дом объявил о выделении нового крупного пакета оборонной помощи Украине. Он включает ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения.

Кроме того, союзники по НАТО согласились профинансировать военную помощь Украине в размере 40 миллиардов евро (43,05 миллиарда долларов) в 2025 году. Лидеры государств-членов НАТО подпишут соответствующий документ на саммите, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне заявили, что США до сих пор против ударов американским оружием вглубь территорий РФ. В то же время, руководитель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал предоставить такое разрешение Украине. Это дало бы ВСУ возможность избивать по актуальным военным целям противника, пояснил он.

Напомним, 2 июля Рустем Умеров в Вашингтоне встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время встречи американский министр анонсировал новый крупный пакет помощи США более чем на 2,3 млрд долларов.

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