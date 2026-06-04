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"Бойкий" поражен!" Появилось видео горящего корвета Балтийского флота РФ

Андрей Колотовкин
War
3 минуты
4,7 т.
'Бойкий' поражен!' Появилось видео горящего корвета Балтийского флота РФ
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В сети 4 июня опубликовали видео, на котором видно пожар на российском корвете "Бойкий" Балтийского флота РФ. По данным украинской стороны, корабль получил поражение во время атаки на Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга в ночь на 3 июня.

Кадры с горящим кораблем обнародовал Telegram-канал "Досье Шпиона". В сообщении канала указано, что на видео зафиксированы последствия удара по корвету "Бойкий" из состава 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота РФ.

Авторы публикации заявили: "На видео – последствия удара по корвету "Бойкий" 128 бригады надводных кораблей Балтийского флота".

Ранее о повреждении корвета сообщали в Силах беспилотных систем Украины. Впоследствии информацию о поражении корабля подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

В сообщении военных говорится, что в ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по российскому корвету проекта 20380 типа "Стерегущий" в Кронштадте. По предварительной информации, речь идет именно о корабле "Бойкий".

"В ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Кронштадте (одна из баз Балтийского флота ВМФ РФ) поразили корвет проекта 20380 типа "Стерегущий". По предварительной информации, речь идет о корабле "Бойкий", – сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Бойкий" поражен!" Появилось видео горящего корвета Балтийского флота РФ
"Бойкий" поражен!" Появилось видео горящего корвета Балтийского флота РФ

Что известно

По данным Генштаба, после попадания на борту корабля возник пожар. Также журналисты получили спутниковые снимки от 3 июня, на которых зафиксирована работа пожарных служб в порту Кронштадта вблизи Санкт-Петербурга.

На опубликованных кадрах видно технику, которая ликвидировала возгорание на корабле. Военные подчеркнули, что операцию провели украинские подразделения Сил обороны.

Кроме того, ранее сообщалось, что во время атаки беспилотников в Санкт-Петербурге вспыхнул крупнейший на северо-западе России нефтеперевалочный комплекс – АО "Петербургский нефтяной терминал". Дым от пожара был виден из разных районов города, в том числе и вблизи площадок проведения Петербургского международного экономического форума.

Что предшествовало

В ночь на 3 июня украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Взрывы раздавались в российском Кронштадте, где расположена база российского Балтийского военного флота. Среди пораженных целей и Петербургский нефтяной терминал.

Впоследствии поражение "Бойкого" подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр". По его словам, военный корабль пилоты 1 отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ поразили в 06:35 3 июня в сухом доке имени Велещинского.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил о"достижении чисто военных целей на Кронштадтской базе".

Напомним, масштабный пожар после атаки вспыхнул утром, 3 июня, в Санкт-Петербурге. Там под ударом оказался нефтяной терминал – крупнейший РФ в Балтийском регионе. Местные власти заявили об атаке дронов, а жители города наблюдали в небе дым от пожара.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 2 июня Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ подвергся атаке беспилотников. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар, который зафиксировали очевидцы с расстояния нескольких километров.

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