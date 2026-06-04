'Бойкий' поражен!' Появилось видео горящего корвета Балтийского флота РФ

В сети 4 июня опубликовали видео, на котором видно пожар на российском корвете "Бойкий" Балтийского флота РФ. По данным украинской стороны, корабль получил поражение во время атаки на Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга в ночь на 3 июня.

Видео дня

Кадры с горящим кораблем обнародовал Telegram-канал "Досье Шпиона". В сообщении канала указано, что на видео зафиксированы последствия удара по корвету "Бойкий" из состава 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота РФ.

Авторы публикации заявили: "На видео – последствия удара по корвету "Бойкий" 128 бригады надводных кораблей Балтийского флота".

Ранее о повреждении корвета сообщали в Силах беспилотных систем Украины. Впоследствии информацию о поражении корабля подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

В сообщении военных говорится, что в ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по российскому корвету проекта 20380 типа "Стерегущий" в Кронштадте. По предварительной информации, речь идет именно о корабле "Бойкий".

"В ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Кронштадте (одна из баз Балтийского флота ВМФ РФ) поразили корвет проекта 20380 типа "Стерегущий". По предварительной информации, речь идет о корабле "Бойкий", – сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

По данным Генштаба, после попадания на борту корабля возник пожар. Также журналисты получили спутниковые снимки от 3 июня, на которых зафиксирована работа пожарных служб в порту Кронштадта вблизи Санкт-Петербурга.

На опубликованных кадрах видно технику, которая ликвидировала возгорание на корабле. Военные подчеркнули, что операцию провели украинские подразделения Сил обороны.

Кроме того, ранее сообщалось, что во время атаки беспилотников в Санкт-Петербурге вспыхнул крупнейший на северо-западе России нефтеперевалочный комплекс – АО "Петербургский нефтяной терминал". Дым от пожара был виден из разных районов города, в том числе и вблизи площадок проведения Петербургского международного экономического форума.

Что предшествовало

В ночь на 3 июня украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Взрывы раздавались в российском Кронштадте, где расположена база российского Балтийского военного флота. Среди пораженных целей и Петербургский нефтяной терминал.

Впоследствии поражение "Бойкого" подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр". По его словам, военный корабль пилоты 1 отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ поразили в 06:35 3 июня в сухом доке имени Велещинского.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил о"достижении чисто военных целей на Кронштадтской базе".

Напомним, масштабный пожар после атаки вспыхнул утром, 3 июня, в Санкт-Петербурге. Там под ударом оказался нефтяной терминал – крупнейший РФ в Балтийском регионе. Местные власти заявили об атаке дронов, а жители города наблюдали в небе дым от пожара.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 2 июня Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ подвергся атаке беспилотников. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар, который зафиксировали очевидцы с расстояния нескольких километров.

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