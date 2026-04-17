'Большая потеря': Россия ударом по Днепру убила кондуктора трамвая. Фото

Из-за атаки военных страны-агрессора по Днепру, которая в ночь с 15 на 16 апреля лишила жизни 5 человек, погибла и кондуктор трамвая Ангелина Иванилова. Женщина работала на маршруте №1 и ответственно относилась к своей работе.

Ее уважали сотрудники и пассажиры. Об этом сообщили на Facebook-странице "Днепровский электротранспорт".

Российский террор продолжается

Как отметили в транспортном ведомстве, Днепр ежедневно испытывает на себе террористические удары врага, который прицельно бьет по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

"Ночь с 15 на 16 апреля унесла жизни 5 днепрян. Среди них – наша работница, кондуктор общественного транспорта, Ангелина Иванилова", – говорится в сообщении.

Смерть женщины стала тяжелой утратой для всего коллектива работников электротранспорта Днепра.

"Она работала на трамвайном маршруте №1, добросовестно выполняя свои обязанности. Ее знали и уважали коллеги и пассажиры", – отмечается в сообщении.

Коллектив выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате вражеской атаки. Светлая память каждому.

Предыдущие атаки на Днепр

В ночь на 15 апреля враг направил в сторону города дроны-камикадзе типа Shahed, прозвучала серия взрывов. В результате удара РФ произошло возгорание административного здания, повреждено 9-этажное здание. Известно, что 29-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также пострадали еще два человека – женщина 22 лет и мужчина 65 лет.

Напомним, 14 апреля военные российской оккупационной армии также нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о пяти погибших и 27 раненых. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и переломы.

Как писал OBOZ.UA, 13 апреля, российские войска также атаковали Днепропетровскую область. Под ударом врага оказалась инфраструктура Днепровского района, на месте попадания вспыхнул пожар. Известно о двух пострадавших.

