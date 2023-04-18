Британия подарила ВСУ эскадрон из 14 танков Challenger 2. Фото

Великобритания подарила Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2. Кроме того, британские военные научили военнослужащих Вооруженных сил Украины использовать эту технику.

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Об этом сообщили на официальной странице вооруженных сил Великобритании в Facebook. Там также показали фото с тренировок (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На кадрах можно увидеть британские танки Challenger 2 во время военных учений Puma-22, которые проводили в прошлом году. Принимающей страной выступала Польша.

"Великобритания подарила эскадрон из 14 этих мощных танков Вооруженным силам Украины, которые британская армия научила управлять и применять Challenger 2", – сказано в сообщении.

В конце марта в Украину прибыли британские танки Challenger 2. Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании и вернулись домой вместе с боевыми машинами.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что танки в скором времени приступят к своим боевым заданиям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ожидается, что танки Challenger 2 будут использованы в контрнаступлении ВСУ. Британские военные в течение нескольких недель инструктировали своих коллег по эксплуатации этой бронетехники.

– В минобороны Британии показали, как украинские бойцы осваивали танки Challenger 2.

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