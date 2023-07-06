Буданов заявил, что угроза теракта на Запорожской АЭС постепенно снижается
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза российского теракта на Запорожской АЭС постепенно снижается.
Об этом Буданов сказал в интервью The Times. Причины снижения вероятности подрыва оккупантами ЗАЭС он не назвал.
"Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно снижается", – отметил Буданов.
Начальник ГУР добавил, что Украина предпринимает определенные публичные и непубличные действия "в этой сфере".
Отметим, что статья с этим заявлением Буданова была опубликована вечером в среду, 5 июля.
В России снова попытались обвинить Украину в подготовке к проведению "диверсий" на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. В Кремле заявили, что "последствия могут быть катастрофическими", но оккупанты "принимают все меры по противодействию угрозам".
В РФ также массово распространили информацию, что МАГАТЭ якобы не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС. В то же время пропагандисты умалчивают, что на часть территории ядерного объекта оккупанты наблюдателей МАГАТЭ просто не допустили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– СМИ пишут, что Россия в последние дни вывела часть своих войск с территории Запорожской АЭС. Местные жители тоже пытаются покинуть потенциально опасную зону.
– В Энергодаре Запорожской области стало меньше военных РФ. Однако, даже несмотря на это, что на ЗАЭС ситуация не изменилась, говорят местные.
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