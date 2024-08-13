Была Любимовка, стала Любимівка: воины ВСУ украинизировали село на Курщине. Видео

Украинские воины продолжают операцию в Курской области. Продвигаясь по российской территории, защитники проводят "ласковую украинизацию" этого региона, где ранее подавляющее большинство населения составляли этнические украинцы.

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В частности, после незначительного "тюнинга" российское село под названием "Любимовка" превратилась во вполне себе украинскую Любимівку. Как это было, показали сами защитники в Telegram-канале ударной группы 225 ОШБ "Черный Лебедь".

"Любимовка свободна! Видео после зачистки населенного пункта от российских солдат", – подписали бойцы опубликованные кадры.

На видео украинский воин с помощью баллончика с черной краской рисует букву "і" в названии села – на месте закрашенной белым буквы "о", которая была там раньше.

На указателе видно также изображение сине-желтого флага Украины: его воины сделали с помощью скотча двух цветов.

Также бойцы призвали украинцев поддержать подразделение "Черный Лебедь" финансово и таким образом приблизить победу Украины. Сделать это можно с помощью Монобанка или через ПриватБанк.

Напомним, ранее украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область. По словам защитников, они "ожидали более жесткого сопротивления" со стороны так называемой второй армии мира.

Также сообщалось, что накануне Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 12 августа ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Между тем, российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что на Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПД проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.