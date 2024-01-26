'Должен был быть одним из самых больших за время войны': Юсов рассказал о сорванном обмене пленными

Планировавшийся на 24 января обмен пленными между Украиной и Россией должен был стать одним из крупнейших за время полномасштабного вторжения. Однако РФ сорвала его после того, как в Белгородской области упал военно-транспортный самолет минобороны России Ил-76.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он также отметил, что обнародованные Россией списки военнопленных, якобы находившихся на борту Ил-76, изучаются, также государство поддерживает коммуникацию с родственниками пленников Кремля.

Юсов не назвал конкретных цифр относительно того, сколько украинских воинов могли вернуться из плена 24 января, однако подчеркнул, что сорванный обмен должен был стать одним из самых больших за время полномасштабной войны.

"Мы не будем предоставлять точной цифры (о количестве военнопленных, которых должны были обменять. – Ред.). И до обмена, пока он не состоится, такие вещи не практикуются. Но это должен быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. И вообще, можно сказать, что он должен был быть юбилейным, 50-м, но, к сожалению, не состоялся", – подчеркнул Юсов.

Он также отметил, что в настоящее время продолжается работа над списками украинских воинов, якобы находившихся на борту разбившегося 24 января в Белгородской области Ил-76. Фамилии, обнародованные российскими пропагандистами, изучаются, продолжается также коммуникация с семьями пленных.

Сам же вброс в информационное пространство этих списков является частью информкампании Москвы.

"То есть списки, которые появляются в источниках российской пропаганды, они появляются для того, чтобы протестировать и вызвать реакцию. Комментировать их мы не будем", – подчеркнул представитель ГУР.

Официально Россия фамилий пленных, якобы погибших в результате авиакатастрофы в Белгородской области, до сих пор не назвала. Если такое желание у правящей верхушки государства-агрессора возникнет, отметил Юсов, оно должно это сделать через структуры, напрямую задействованные в работе с военнопленными – Министерство обороны, спецслужбы, гуманитарный штаб и т.д.

"Конечно, тогда будут официальные комментарии. Сейчас это намеренная информационно-психологическая работа врага", – резюмировал представитель ГУР.

Напомним, 24 января стало известно, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Практически сразу в России на официальном уровне, в том числе, через минобороны и Госдуму, начали распространять информацию, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять в этот день. Первые же сообщения в Украине касались перевозки упомянутым бортом партии ракет для ЗРК С-300, которыми захватчики атакуют Украину, в частности, Харьков.

Версия РФ вызвала скепсис у экспертов, ведь на фото и видео с места падения самолета не было видно тел десятков погибших, а заявленные оккупантами "трое сопровождающих" почти семи десятков пленных являются грубым нарушением инструкций по конвоированию. Вдобавок ко всему, самолет, который, судя по видео, был поражен, в момент взрыва, с высокой вероятностью, взлетал из Белгорода и направлялся вглубь РФ, а не приземлялся в этом пограничном российском регионе.

По версии Москвы, Ил-76 был сбит Силами обороны Украины, причем, уверяют в государстве-агрессоре, Украина знала, кто находится на борту. В ГУР факт запланированного обмена подтвердили, но категорически отрицали, что Россия предупреждала украинскую сторону, что будет переправлять пленных самолетом. В разведке также подчеркнули, что до момента обмена полную ответственность за безопасность пленных несла именно РФ.

При этом в разведке не смогли подтвердить, что украинские воины действительно находились в Ил-76. Об отсутствии каких-либо доказательств гибели пленных говорил также украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, отметивший, что "некоторых пленных из российского списка уже обменяли".

Не могут подтвердить пребывание украинских пленных на борту сбитого самолета и в Белом доме.

При этом в ГУР не исключают, что РФ могла использовать украинских пленных в качестве "живого щита" для транспортировки оружия и подчеркивают, что по состоянию на 25 января Россия не предоставила никаких доказательств их присутствия на борту Ил-76.