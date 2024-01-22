DW: Германия обманывает НАТО и Украину относительно своего военного бюджета

Министр обороны Германии Борис Писториус находится на должности уже год. Он самый популярный министр в крайне непопулярном правительстве канцлера Олафа Шольца и именно ему было поручено модернизировать вооруженные силы Германии.

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Об этом пишет Deutsche Welle, отмечая, что упомянутая реформа недавно была свернута. В федеральном бюджете на 2024 год правительство едва достигнет плановых расходов НАТО.

Страны НАТО обязались ежегодно тратить 2% своих бюджетов на вооруженные силы. После того как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, канцлер Шольц пообещал своим партнерам в Европе и США, что Германия достигнет этой цели в будущем.

Немецкой армии пообещали дополнительно 100 млрд евро (108 млрд долларов) на модернизацию. Этот специальный фонд бюджета, утвержденный Бундестагом, был основан прежде всего для закупки современной военной техники, однако оказалось, что помощь Украине теперь поступает и из этого бюджета. И в этом году Германия планирует потратить 8 миллиардов евро на вооружение для Украины.

Самая крупная оппозиционная партия, правоцентристская Христианские демократы (ХДС), резко раскритиковала это решение.

"Специальный фонд используется для текущих операций и поддержки, а не для развития вооруженных сил", – посетовал член ХДС, эксперт по внешней политике и политике безопасности Родерих Кизеветтер.

"Это система непрозрачности, направленная на то, чтобы создать впечатление, что Германия все еще может добиться цели в 2%", – добавил депутат.

Кизеветтер также раскритиковал способ, которым Германия подсчитывает, сколько помощи она оказывает Украине.

"Цифры приукрашены… Мы внимательно проанализировали то, что на самом деле было поставлено, и обнаружили, что это от 4 до 5 миллиардов евро за последние два года", – объяснил Кизеветтер.

"Еще 8 миллиардов евро было объявлено на этот год, но не было предоставлено. Было бы очень честно и полезно, если бы немецкое правительство публиковало только то, что было предоставлено, а не то, что было обещано", – добавил эксперт.

Кроме того, Германия утверждает, что направила Украине более 17 млрд евро помощи. Но, по словам Кизеветтера, эта цифра также включает в себя социальные услуги для более миллиона украинских беженцев в Германии.

"Мало что изменилось в расчетах Германии по цели 2% для НАТО", – говорит Кристиан Меллинг из Немецкого совета по международным отношениям.

Согласно анализу Меллинга, при наихудшем сценарии НАТО имеет всего пять лет, чтобы нарастить свои силы, достаточные для того, чтобы удержать Россию от нападения на территорию НАТО, особенно на страны Балтии.

Но он признает, что тот факт, что правительство Германии сейчас включает помощь Украине в целевой учет бюджета НАТО, "можно также считать законным", потому что украинская армия, хоть и косвенно, защищает территорию Альянса от России.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецкой компании Taurus Systems заявили, что могут оперативно пополнить запасы крылатых ракет Taurus в случае соответствующего заказа. Таким образом, производитель опроверг заявления о том, что Германия якобы не в состоянии быстро восстановить ракетный потенциал после возможной поставки Taurus Украине.

В парламентских фракциях "Зеленых" и "Свободной демократической партии" есть голоса, равно как и в блоке христианских партий ХДС/ХСС, за передачу Киеву ракет Taurus, отмечает Deutsche Welle. Однако на голосовании в Бундестаге 17 января соответствующая инициатива была отклонена. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, 485 проголосовали "против".

Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что в настоящее время Берлин передал Украине все вооружение и технику, "которую мог". Передать больше означало бы пойти ва-банк и снизить собственную обороноспособность, заявил он.

В парламентских фракциях "Зеленых" и "Свободной демократической партии" есть голоса, равно как и в блоке христианских партий ХДС/ХСС, за передачу Киеву ракет Taurus, отметило издание Deutsche Welle. Однако на голосовании в Бундестаге 17 января соответствующая инициатива была отклонена. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, 485 проголосовали "против".

Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что в настоящее время Берлин передал Украине все вооружение и технику, "которую мог". Передать больше означало бы пойти ва-банк и снизить собственную обороноспособность, заявил он.

Однако на днях в Бундестаге заявили, что в случае сокращения помощи Украине со стороны США, Германия будет оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Депутаты заявили, что украинцы могут быть уверены в солидарности немецкого народа.

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