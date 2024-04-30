География расширится: в Минобороны озвучили планы развития сети рекрутинговых центров

К середине июня 2024 года в Украине должны заработать около 30 центров рекрутинга украинской армии. В настоящее время открыты 18 таких центров.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в комментарии "Укринформу". В частности он сообщил, что 30 апреля открылся рекрутинговый центр в Киеве.

"Сейчас в Украине 18 рекрутинговых центров открыто, планируется, что к середине июня их будет около 30. Есть они в Днепропетровской области, четыре уже в Полтавской, есть во Львове, в Киеве сегодня открылся", – рассказал спикер.

Дмитрий Лазуткин добавил, что Полтавщина и Днепропетровщина сегодня среди лидеров по количеству рекрутинговых центров.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Лазуткин рассказал, что рекрутинговые центры создаются для мотивации колеблющихся людей, которые хотят присоединиться к Силам обороны, но еще не решили, где именно им место. В рекрутинговых центрах повесток не вручают, добавил спикер Минобороны.

Напомним также, в марте комитет Верховной Рады по нацбезопасности поддержал поправку к законопроекту о мобилизации, согласно которой военные, попавшие в армию по рекрутингу, будет отправлен именно в ту часть, от которой самостоятельно прибыл в ТЦК.

Новый закон о мобилизации, принятый 283 голосами депутатов Верховной Рады, вступит в силу 18 мая 2024 года.

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