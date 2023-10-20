"Гепарды", БПЛА и другая техника: Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
Силы обороны Украины получили от Германии новую партию военной помощи. В нее, кроме прочего военного оборудования и техники, вошли три зенитные самоходные установки Gepard, которые используются защитниками нашего неба в том числе для ликвидации вражеских дронов.
Список военной помощи Украине правительство ФРГ обновило на своем официальном сайте 20 октября. В этом перечне указано технику, поставляемую защитникам нашей страны со складов Бундесвера, через немецкую промышленность и через совместные с партнерами поставки.
Что Берлин передал ВСУ в новом пакете:
▪️ 3 единицы ЗСУ Gepard;
▪️ 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-35 Heidrun;
▪️ 20 разведывательных дронов Vector;
▪️ 1 танк-мостоукладчик Biber;
▪️ 3 танковых тягача HX81;
▪️ 3 танковых прицепа;
▪️ 13 машин пограничной охраны;
▪️ 3872 дымовых снаряда 155-мм.
Перед этим список техники, боеприпасов и вооружений, переданных Украине, Германия обновляла 13 октября. Тогда Силы обороны получили терминалы спутниковой связи, гусеничные вездеходы Bandvagn, системы выявления дронов, аптечки и другое.
О том, как Gepard защищает небо над нашей страной, можно почитать по ссылке.
Как писал OBOZ.UA:
– Недавно посол ФРГ в Украине Мартин Егер заявил, что немецкое правительство пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Украинскую сторону об этом решении уже проинформировали, сказал дипломат.
– 10 октября немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил об очередном заказе от ВС Германии более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.
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