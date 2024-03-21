Гуменюк рассказала, как Россия компенсирует отсутствие в воздухе самолетов А-50

Российские оккупанты нашли способ компенсировать отсутствие в воздухе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. В частности, вместо них враг теперь использует разведывательные беспилотники.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Напомним, что с начала 2024 года Силы обороны сбили два российских А-50.

"Активность беспилотной вражеской разведки в нашей зоне ответственности достигла 147 единиц в сутки. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50", – пояснила она.

По ее словам, во время ракетной атаки 21 марта оккупанты не привлекали военные корабли, поскольку российские ракетоносители уже больше месяца находятся в пунктах базирования.

В целом, отметила Гуменюк, военные и гражданские корабли РФ после атак украинских морских беспилотников меняют маршруты, но их активность остается постоянной.

Напомним, что 14 января этого года Воздушные силы ВСУ сбили российские А-50 и самолет Ил-22 над Азовским морем. А 23 февраля защитники обезвредили самолет А-50У оккупантов – модернизированную версию ДРЛО. После потери двух бортов войска РФ приостановили использование этих самолетов-разведчиков возле границы.

Как сообщал OBOZ.UA, по некоторым данным, перед началом полномасштабного вторжения у россиян было девять самолетов ДРЛО: три А-50 и шесть А-50У. Стоимость одного такого борта стоит не менее $330 миллионов.

После потерь в Украине оккупанты захотели выпускать А-50, заявив о большой потребности в них. Хотя, по словам делегата Британии в ОБСЕ Николаса Окотта, Украина сбивает российские военные самолеты быстрее, чем РФ их производит.

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